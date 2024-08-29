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Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++

Программа Dism++ — незаменимый помощник любого пользователя ПК. В данной статье я хочу показать, как с её помощью установить операционную систему на ПК, или, лучше сказать, развернуть операционную систему.
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Dism++ — это бесплатная портативная программа для операционных систем Windows, разработанная китайской командой Chuyu Team. Она представляет собой графический интерфейс для утилиты командной строки DISM (Deployment Image Servicing and Management), предназначенной для управления системными образами и оптимизации работы Windows.

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Основные функции Dism++

Dism++ предлагает широкий спектр возможностей, включая:

  • Очистка системы: Программа помогает удалить временные файлы, кэш и другие ненужные данные, освобождая место на диске.
  • Управление автозагрузкой: Позволяет контролировать, какие приложения запускаются при старте Windows, что может улучшить время загрузки системы.
  • Создание резервных копий: Пользователи могут создавать резервные копии системных настроек и данных, что полезно для восстановления в случае сбоев.
  • Восстановление загрузчика: Dism++ может помочь в восстановлении загрузчика Windows, что важно в случае проблем с загрузкой системы.
  • Оптимизация системы: Программа предлагает инструменты для настройки различных параметров Windows, включая управление драйверами и компонентами системы.


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Но в данном посте я покажу, как использовать программу для установки Windows нестандартным способом. Такой нестандартный процесс установки Windows может понадобиться в разных ситуациях. Например, когда стандартный процесс завершается ошибкой. Когда в BIOS нет поддержки запуска с флеш-носителей в режиме UEFI, но поддерживается загрузка с внутренних GPT-дисков. Когда файл WIM/ESD в составе дистрибутива весит более 4 Гб и не записывается на флешку UEFI. Также это может понадобиться, когда нужно развернуть на компьютере свой кастомизированный установочный образ без упаковки его в файл ISO.

Когда нужно переустановить Windows, а флешки нет, или просто неохота возиться с её созданием, можно прибегнуть к процедуре развёртывания образа Windows с помощью программы Dism++. Что за программа такая и как с её помощью устанавливать Windows?

Если у вас уже установлена система, но вы по какой-то причине недовольны ей и решили переустановить, сначала скачайте оригинальный ISO-образ, если его у вас нет в запасе. Затем запустите Dism++, выберите верхнее меню «Файл» или нажмите клавишу F, и выберите «Открыть файл образа».

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Далее нажимаем "Обзор" и идем к скачанному образу, открываем его и видим две редакции Windows: домашнюю и профессиональную.

Выделяем нужную редакцию и жмем "Экспорт", далее указываем папку, куда распаковываем нужную редакцию Windows, и пьем чай.

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После этого идем в ту папку, которую указали при распаковке образа, и видим файл с расширением WIM — он нам в дальнейшем и нужен.

Далее снова идем в верхнее меню DISM, выбираем "Файл" и нажимаем "Применить образ" или используем клавиши Ctrl + N. Затем в средней строке нажимаем "Обзор", ищем сохраненный файл WIM и в нижней строке указываем диск, на котором будет установлена новая Windows. Галочку "WimBoot" ставим, когда ОС устанавливается на новый диск для создания загрузочной записи. 

Ставим галочки "добавить в загрузку и форматирование, если диск не был отформатирован ранее". Этим же способом есть возможность установить Windows поверх старой операционной системы. Для этого файл образа WIM и программа Dism++ должны находиться не на системном диске. Кстати, сама программа Dism++ не устанавливается в систему и не создает никаких файлов, кроме временных.

В моем случае я устанавливал операционную систему на другой физический диск. В этом случае мне придется делать двойную перезагрузку при переходе с одной ОС на другую. Заходить в BIOS не нужно для указания, с какого диска производить загрузку; загрузочная запись сама это делает, вам только нужно выбрать, какую ОС будете загружать первой.

Ставим нужную ОС первой в загрузке, если их у вас две. Чтобы открыть окно конфигурации системы, надо:

  1. Нажать сочетание клавиш Win+R и ввести команду msconfig в появившемся окне «Выполнить». После этого появится окно «Конфигурация системы».
  2. Или открыть системную папку C:\Windows\System32 и найти файл-приложение msconfig.exe.

 

Этой же программой Dism можно сохранить образ вашей системы в другую директорию на диске для последующего развертывания, если система упала. Для этого идем в верхнее меню "Восстановление", далее "Бекап системы". В нижней части появившегося окна выбираем, куда мы решили сохранить образ системы, и вводим его название; расширение подставится автоматически. Файл образа сохранится с расширением wim.

А дальше его можно с помощью этой программы установить поверх старой ОС или на другой диск. Все действия происходят так же, как и при установке свежей ОС. Я делаю резервные копии своей системы каждый месяц до обновления, чтобы потом можно было откатить изменения или после установки очень нужного программного обеспечения, полученного по бесплатной раздаче с таких сайтов, как "Giveaway of the day" или "Sharewareon sale". Многие лицензии раздаются с ключом пожизненно, но есть и такие, которые просто регистрируются онлайн, и ключ хранится у владельца. Он проверяется, когда вы заходите в программу. Однако если вы переустановили операционную систему, то лицензия может оказаться недействительной. Это может происходить потому, что в реестре есть запись или где-то еще присутствует скрипт проверки лицензии на ПК.

У меня на диске "С" установлена обрезанная версия Windows 11 Nano, ОС неплохая и очень быстрая. При запуске рабочего стола занимает меньше двух гигабайт памяти даже с автозагрузкой фаервола Malwarebytes Windows Firewall Control, Steam и пары-тройки небольших программ. А тут решил на другой диск установить последнюю редакцию оригинальной Windows 11 24H2, оценить и помучить её. Заодно и сочинил сей опус. Статья не для "прошарённых" юзеров, кто в теме, а для тех, кому нужна помощь в работе с Windows, так что не пинайте сильно.

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Теги

windows программа iso система утилита dism++ образ системы файл wim
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