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Запись камеры, экрана и обработка видео встроенными средствами Windows

Как часто мы ставим дополнительное и не всегда бесплатное программное обеспечение, даже не разобравшись в том, что нам предоставляет сама система Windows.
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Часто пользователь, установив Windows, пользуется ей по привычке, используя те функции, которые ему давно знакомы, и даже не догадывается, какие новые возможности появились в новой системе или с последним обновлением.

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После установки ОС мы закидываем в систему свои программы без которых не можем обойтись, даже не догадываясь что Майкрософт уже об этом позаботилась.

Хочу рассказать о функциях записи экрана, которые присутствуют в последних редакциях Windows. Почему во множественном числе? Потому, что их две.

Вариант 1. Запись с помощью игровой панели XBox

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Просто и удобно записывать экран Windows с помощью игровой панели, предназначенной в первую очередь для игр, но полезной и для других задач. Игровая панель является важной особенностью Xbox приложения, работает в фоновом режиме в экосистеме Windows и предоставляет вам доступ к нескольким функциям, в том числе таким, как запись экрана.

Чтобы начать запись с помощью игровой панели: 

Нажмите клавишу Windows + G, чтобы открыть игровую панель. Обратите внимание на надпись «Захват» внизу экрана. Это инструмент, который вы будете использовать для записи. Чтобы начать запись, нажмите кнопку записи в виде красной точки.

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Если вам нравится использовать горячие клавиши, то у вас есть возможность записать, нажав Win + ALT + R, а также приостановить или остановить запись. Захват экрана поддерживает запись со звуком или без него и включает настройки конфигурации для других предпочтений, что делает этот инструмент функциональным для многих целей записи.

Вариант 2 — комбинация с «Ножницами» — «Запись».

Ножницы как инструмент, обычно используемый для создания снимков экрана, были обновлены в Windows. Теперь у него также есть функция записи экрана, которая очень проста и удобна, особенно если вы хотите записать части экрана.

Чтобы записать экран с помощью инструмента «Ножницы»:

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В панель поиска Windows введите термин «Ножницы». Или сами найдите приложение в меню Пуск. Чтобы записать видео или анимацию с помощью инструмента, щелкните значок видеокамеры прямо внутри инструмента. Выберите область экрана, которую вы хотите захватить, нарисовав вокруг нее прямоугольник. Сделав свой выбор, вы увидите кнопку начала записи; нажмите на него.

Этот метод также позволяет вам записывать звук с вашей системы или подключенного микрофона и позволяет использовать разный способ записи действий на экране.

Вариант 3: — Программа Microsoft Clipchamp 

  Программа стороннего разработчика которая была купленная Microsoft несколько лет назад. Сейчас этот редактор поставляется с Windows 11 и 10 по умолчанию и приобрел русский язык интерфейса. В бесплатной версии стал доступен экспорт без ограничений в 1080p Full HD (ранее — только 480p).  К сожалению, программа не полностью бесплатна, премиум функции доступны за дополнительную плату в 12$ в месяц, но премиум функции ограниченны в России. Хотя работать в ней можно и без этих дополнительных фишек.


Запуск и особенности Clipchamp

В последних версиях Windows 11 и Windows 10 вы обнаружите Clipchamp в списке «Все приложения». Если его там нет, то бесплатно «скачать» редактор можно в магазине приложений Microsoft Store.

Почему кавычки? — причина в том, что несмотря на то, что Clipchamp можно установить в видео приложения, это — онлайн видеоредактор, доступный и просто в браузере по адресу clipchamp, и вам не обязательно работать с ним именно из Windows. А вот без Интернета даже скачанное Windows-приложение работать не будет.

При первом запуске Clipchamp вам будет предложено зайти с учетной записью Майкрософт, Google или зарегистрироваться с собственной электронной почтой, а также ответить на вопрос о том, для чего планируется использовать редактор (ни на что не влияет).

Здесь представлены следующие возможности:

  • Создать новое видео — создание нового видео из собственных роликов и изображений, аудиофайлов и других элементов, то есть открытие непосредственно интерфейса для монтажа видео.
  • Записать что-нибудь — запись видео с экрана, камеры, запись системного звука и звука с микрофона с последующим редактированием. Эта возможность будет доступна и при выборе первого пункта: в интерфейсе для монтажа она отображается как отдельная вкладка.
  • Шаблоны — готовые шаблоны для заставок и видео, где достаточно просто поменять текст или используемые ролики.
  • Ваши видео — список проектов, над которыми вы ранее работали в Clipchamp.

Если ранее вы использовали какие-либо популярные редакторы нелинейного монтажа, работа в Clipchamp должна оказаться интуитивно понятной:

Нажмем «Создать новое видео», окно редактора откроется на вкладке «Ваши медиаресурсы», где можно добавить свои видео, музыку, изображения и другие элементы для дальнейшего использования их в проекте. Сделать это можно простым перетаскиванием с рабочего стола или из проводника, либо используя соответствующую кнопку.

Для использования конкретных ресурсов в видео просто перетащите их на таймлайн (дорожки на временной шкале) в нужном порядке. Размещать их можно по порядку, либо создавать новые дорожки, размещая один элемент над другим (в этом случае он будет перекрывать то, что будет под ним).

Для любого выбранного элемента на таймлайне через контекстные меню и кнопки в интерфейсе доступны стандартные действия: обрезка, отключение звука.

Выбрав элемент и нажав в правой панели по кнопкам «Фильтры», «Скорость», «Затухание», «Цвет», «Аудио» можно настроить соответствующие аспекты ролика: добавить графический эффект, выполнить коррекцию цвета, изменить громкость и подобные.

Кнопки в левой панели позволяют добавить новые элементы в ваше видео: создать запись экрана, текстовые заголовки, графику, использовать стоковые элементы.

Для добавления переходов между отрывками видео вы можете использовать кнопку «Переход» слева и перетащить нужный переход между соприкасающимися элементами в таймлайне, либо просто поднести указатель мыши к месту их стыковки и нажать по появляющейся при этом кнопке с изображением знака «плюс».

После завершения работы над проектом достаточно нажать кнопку «Экспортировать» и выполнить экспорт в нужном разрешении, готовый файл сохраняется в «Загрузки» (напоминаю, это — онлайн редактор видео). Максимально доступный — 1080p при 30 кадрах в секунду, а для роликов продолжительность менее 15 секунд доступен экспорт в GIF.

Какие-либо водяные знаки добавляться не будут при условии, что вы не использовали эффекты, переходы и другие элементы, доступные только после использования кнопки «Повысить статус» (такие элементы отмечены изображением бриллианта). Бесплатных переходов и эффектов в Clipchamp вполне достаточно для большинства целей. Если сравнивать с другими редакторами видео, имеющими платные планы использования, ограничений здесь значительно меньше: ни водяных знаков, ни сильного ухудшения качества видео, ни отключения части необходимых функций. А потому — смело могу рекомендовать Clipchamp начинающим пользователям для личного домашнего использования.

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