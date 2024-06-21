Инновации в мире игровых аксессуаров: Truck Control System от Hori









В мире симуляторов дальнобойщиков произошло значительное событие, которое обещает изменить игровой опыт любителей этого жанра. Компания Hori, известная своими инновационными аксессуарами для игровых консолей и ПК, представила свою последнюю разработку - Truck Control System. Эта система управления предназначена для того, чтобы сделать виртуальное вождение грузовиков максимально приближенным к реальности.

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Truck Control System включает в себя руль диаметром 40 сантиметров с 1800-градусным оборотом, что обеспечивает точность и реалистичность управления. На руле предусмотрено 39 кнопок и два аналогового стика. Металлические педали с магнитными датчиками и шестиступенчатая коробка передач, которую можно настроить даже под 18 передач, дополняют ощущения от вождения, делая их поистине осязаемыми. Особенностью системы является двойная система обратной связи Force Feedback, которая имитирует вес и чувство руля при поворотах и езды по различным дорожным покрытиям.

Однако наиболее примечательной особенностью Truck Control System является ее адаптивность. Система позволяет переключаться между режимами H-Pattern и SEQ (последовательным) на лету, что дает игрокам свободу выбора стиля управления в зависимости от их предпочтений и ситуации на дороге.

Помимо технических характеристик, Hori также предлагает бонус для покупателей в виде Steam-ключей для популярных игр Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator. Это не только приятный подарок, но и отличная возможность для новых пользователей сразу же начать свое путешествие по дорогам Европы и Америки. Розничная цена ожидается в размере 599$

Truck Control System от Hori - это шаг вперед в индустрии игровых аксессуаров, который позволит энтузиастам симуляторов дальнобойщиков наслаждаться еще более глубоким и реалистичным опытом вождения.