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Skyten
В Китае разрабатывают реалистичных кукол для взрослых с искусственным интеллектом
Будущие версии кукол для взрослых смогут выполнять работу по дому.


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Один из крупнейших в мире производителей кукол для взрослых работает над продвинутыми роботами с искусственным интеллектом, которые будут более интерактивными и разговорными.

Китайские ученые и инженеры применяют технологии, подобные ChatGPT, стремясь создать интерактивных компаньонов с искусственным интеллектом, несмотря на технические и этические проблемы.

Компания Starpery Technology обучает собственную большую языковую модель для продукта. Ожидается, что к августу будут готовы прототипы как в мужском, так и в женском вариантах, сообщает South China Morning Post.

Новые куклы, оснащенные ИИ и датчиками, могут реагировать как движениями, так и речью, акцентируя внимание на эмоциональной связи, а не только на простых разговорных способностях.

«Технологические проблемы остаются, особенно в достижении реалистичного взаимодействия между людьми», — говорит генеральный директор Эван Ли. «В то время как простой диалог — это просто, создание интерактивных ответов требует разработки сложных моделей специализированными компаниями-разработчиками программного обеспечения».

Дорожная карта Starpery включает в себя и более практичных роботов. Через несколько лет компания планирует предложить некоторые из них, которые могут выполнять основные домашние дела, а также своего первого «умного сервисного робота», который может выполнять более сложные услуги для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей.

Компания, которая ранее фокусировалась на внешних рынках, теперь также ориентируется на внутренний рынок Китая. Несмотря на консервативное общество, Китай стал крупнейшим рынком кукол для взрослых, опережая по продажам США, Японию и Германию. Starpery также планирует разработку роботов, способных выполнять домашние обязанности, помогать людям с ограниченными возможностями и обеспечивать уход за пожилыми.

Несмотря на то, что обсуждение кукол для взрослых является табу в Китае, их производство — нет. Starpery базируется в Шэньчжэне, в южной провинции Гуандун. По словам Ли, это повышает эффективность цепочки поставок, экономию за счет масштаба и способность реагировать на потребности рынка.

Но есть еще значительные, нерешенные производственные проблемы. Традиционные куклы для взрослых изготавливаются из металлического каркаса с силиконовой внешней стороной. В их корпусах недостаточно места для больших батарей, необходимых для питания новых возможностей, поэтому Starpery нужно будет найти более энергоемкие альтернативы. У кукол также есть примитивные двигатели, которые не так эффективны, как человеческие мышцы, в приложении силы на большой площади. Наконец, моторы могут быть слишком тяжелыми, что создает риск того, что кукла упадет и, возможно, поранит пользователя.

Tesla работает над сопутствующим продуктом, получившим название Tesla Bots. На этой неделе генеральный директор Илон Маск подтвердил свою приверженность их развитию на ежегодном собрании акционеров компании в 2024 году, сообщает CNBC. По его словам, роботы смогут готовить, убирать, обучать детей, выполнять фабричные работы и выполнять другие задачи. Ранее в этом году Маск согласился с постом на X, в котором предсказывалось, что каждая американская семья среднего класса будет иметь его в течение семи лет.

#китай #tesla #роботы #роботы-гуманоиды #starpery technology #секс кукла #фабрика роботов #шэньчжень
Источник: pcmag.com
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