Улучшения затронут все четыре модели, включая базовую и складную версии. Выход смартфонов намечен на 20 августа.

Google планирует представить серию Pixel 10 уже 20 августа. В линейку войдут четыре модели: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold. Согласно данным Android Headlines, все они получат систему оптической стабилизации изображения с эффектом карданного подвеса. Подобная технология используется, например, в стабилизаторе DJI Osmo Mobile 6 и обеспечивает съёмку с минимальными вибрациями даже при активном движении, что важно при записи видео в движении или на ходу.

источник изображения: notebookcheckПо информации источника, стабилизация будет аппаратного уровня и значительно превзойдёт реализованную в предыдущих поколениях. Отдельно отмечается, что даже базовый Pixel 10 может получить телеобъектив, чего ранее не предлагалось в младших моделях серии. Это может стать важным отличием всей линейки — упор не только на ИИ-улучшения, но и на реальное обновление оптической части.

Также в сети появились фото прототипа Pixel 10 Pro. Аппарат оснащён 16 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти и работает на чипе Google Tensor G5. Первоначально релиз ожидался 13 августа, однако Android Headlines сообщает о переносе на 20 августа. В продаже смартфоны могут появиться уже 28 августа.