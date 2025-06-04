Новинка станет конкурентом Legion Y700 (4-го поколения) от Lenovo и ориентирована на компактность и высокую производительность.

RedMagic анонсировала игровой планшет Gaming Tablet 3 Pro, официальный запуск которого состоится в Китае 11 июня. Новинка будет конкурировать с Lenovo Legion Y700 (Gen 4), предлагая схожие характеристики, но в несколько ином форм-факторе. Планшет оснащён 9-дюймовым OLED-дисплеем — чуть крупнее, чем у Legion Y700 с экраном 8,8 дюйма, — но при этом, по заявлению производителя, устройство остаётся достаточно компактным для транспортировки в кармане.

источник изображения: gizmochinaВ дизайне заметно влияние прошлогодней модели RedMagic Nova, рамки стали уже, что улучшает визуальное восприятие и усиливает эффект погружения в игровой процесс. Корпус получил более строгие очертания, а задняя панель выполнена в узнаваемом фирменном стиле RedMagic. По результатам тестов Geekbench, планшет использует чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite — аналогичный тому, что установлен в базовой версии Legion Y700. Однако он уступает разогнанной версии Leading Version, которая используется в смартфонах серии RedMagic 10S.

источник изображения: gizmochinaОдним из ключевых преимуществ стала аккумуляторная батарея ёмкостью 8240 мА·ч, что превосходит 7600 мА·ч в Legion Y700. Пока планшет заявлен только для китайского рынка, однако возможен международный релиз, если компания повторит стратегию запуска RedMagic Nova. Подробности о частоте обновления экрана и конфигурациях памяти пока не раскрыты.