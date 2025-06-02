Устройство получило 6,67-дюймовый экран с частотой 120 Гц, аккумулятор на 6000 мАч, камеры по 32 МП и Android 15 из коробки. Цены в Индии стартуют с отметки 10 499 рупий

Realme расширила C-серию новым доступным смартфоном с поддержкой 5G — моделью C73 5G, которая пришла на смену прошлогоднему C63.

Устройство построено на 8-ядерном чипе MediaTek Dimensity 6300, работает под управлением Realme UI 6.0 на базе Android 15 и предлагается с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 ГБ. При необходимости можно установить карту microSD объёмом до 2 ТБ. Поддержка будущих обновлений Android официально не подтверждена.

источник изображения: notebookcheckСмартфон получил 6,67-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1604×720 пикселей, частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 625 нит. Цветовой охват составляет 83% NTSC. При толщине корпуса 7,9 мм и массе 197 г устройство предлагает защиту от пыли и влаги по стандарту IP64 и соответствует военному стандарту прочности MIL-STD-810H. Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт по кабелю. Основная камера имеет разрешение 32 МП, фронтальная — также 32 МП. Дополнительно предусмотрены боковой сканер отпечатков пальцев, ультралинейные динамики с нижним портом, двойное 5G-подключение и до 12 ГБ виртуальной оперативной памяти.

источник изображения: notebookcheckRealme C73 5G доступен в трёх цветах: Jade Green, Crystal Purple и Onyx Black.

Цена стартует с 10 499 индийских рупий за версию 4/64 ГБ, тогда как модификация 4/128 ГБ обойдётся в 11 499 рупий.