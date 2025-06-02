Варианты с до 8 ГБ ОЗУ уже появились в рознице, а в сети опубликованы обзоры до официального анонса

Xiaomi официально подтвердила, что презентация планшета Redmi Pad 2 состоится 5 июня. Новинка уже появилась в ассортименте европейских ритейлеров, где указаны основные характеристики и доступны предварительные заказы. Кроме того, в Сети начали публиковаться видеообзоры устройства — до того, как производитель дал старт продажам, что подтвердило ключевые детали до анонса.





источник изображения: notebookcheckRedmi Pad 2 станет младшей версией недавно представленного Redmi Pad Pro. Устройство получит 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления 90 Гц. Панель дополнена четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, что ориентирует планшет на мультимедийное использование. Визуально планшет повторяет стиль старшей модели, но с более компактными габаритами и облегчённой конструкцией.

источник изображения: notebookcheckОсновой устройства станет чип MediaTek Helio G100 Ultra, который включает модем с поддержкой сетей 4G. По утечкам, модель будет предлагаться с объёмом оперативной памяти до 8 ГБ и, вероятно, с накопителями до 256 ГБ. Однако точные конфигурации производитель пока не уточняет. Xiaomi позиционирует новинку как универсальный планшет для просмотра контента, общения, обучения и повседневных задач.

Подтверждённые характеристики, активные розничные листинги и тизеры от компании указывают на полноценный старт продаж сразу после анонса.