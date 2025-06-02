По предварительной информации, он будет близок к Galaxy M36 5G с Exynos 1380, 6 ГБ ОЗУ и Android 15.

После появления на страницах поддержки Samsung в прошлом месяце, смартфон Galaxy F36 5G зафиксирован в базе Bluetooth SIG под обозначением SM-E366B/DS. Это очередной шаг к релизу устройства, который на фоне предыдущих моделей F-серии может состояться в течение ближайших недель.

источник изображения: gizmochinaЕщё в мае та же модель прошла сертификацию BIS в Индии. Хотя официальной даты анонса Samsung пока не раскрыла, подобная активность традиционно говорит о скором запуске. Любопытно, что в 2024 году компания пропустила Galaxy F35, выпустив Galaxy F34 5G в августе 2023 года. Пропуск может быть связан с выравниванием номенклатуры или обновлением стратегии позиционирования внутри бренда.

источник изображения: gizmochinaПо имеющимся данным, Galaxy F36 5G должен быть почти идентичен Galaxy M36 5G, который ранее засветился в Geekbench с чипсетом Exynos 1380, 6 ГБ оперативной памяти и Android 15. В прошлых поколениях M- и F-серии отличались лишь мелкими деталями, такими как варианты цвета и маркетинговое позиционирование.

На сайтах Samsung и в открытых сертификационных материалах подробных характеристик пока нет. Однако, если компания сохранит прежнюю модель дистрибуции, Galaxy M36 будет продаваться через Amazon, а Galaxy F36 станет эксклюзивом Flipkart. На фоне появления устройства в нескольких базах и подготовки страниц поддержки, можно с уверенностью говорить о скором официальном анонсе Galaxy F36 5G.