Ожидается, что чип будет конкурировать с ноутбуками на базе RTX 4070 и станет частью нового продукта от Dell. Анонс намечен на CES 2026.

Появились новые подробности о гибридном процессоре Nvidia, ориентированном на игровые ноутбуки и основанном на архитектуре Arm. Согласно UDN, чип создаётся в сотрудничестве с MediaTek и представляет собой APU с TDP около 65 Вт. Это значительно ниже ранее предполагавшегося диапазона в 80–120 Вт, что делает его подходящим кандидатом не только для ноутбуков, но и для игровых портативных систем.

источник изображения: notebookcheckГрафическая часть APU будет базироваться на архитектуре Blackwell. Хотя точная модель GPU не раскрыта, источники предполагают, что это будет урезанная версия GB206 или GB207, что позволит обеспечить производительность на уровне ноутбуков с RTX 4070. MediaTek, по всей видимости, использует готовые Arm-ядра — вероятно, преемника Cortex-X925, аналогично тому, как это планируется для Dimensity 9500. CPU и GPU части будут объединены в один мощный SKU, который должен превзойти все текущие решения Qualcomm в данном сегменте.

Ожидается, что новый чип дебютирует в составе ноутбука Dell, а официальная презентация состоится в рамках CES 2026.