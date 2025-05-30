Устройства работают на Android 15, поддерживают 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.2, оснащены аккумулятором 7040 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт и стереодинамиками Dolby Atmos.

Lenovo представила два новых планшета – Idea Tab и Tab K11 Gen 2, ориентированных на глобальный рынок. Оба работают на базе процессора MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой 2,4 ГГц и оснащены графическим ускорителем ARM Mali-G57 MC2. В качестве ОС используется Android 15. Конфигурации памяти включают 4 или 8 ГБ LPDDR4X оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенного накопителя стандарта UFS 2.2. Для расширения предусмотрен слот microSD с поддержкой карт объемом до 2 ТБ.

Лоток для SIM-карт комбинированный и содержит два слота: nano SIM и microSD. В версии Tab K11 Gen 2 добавлена поддержка eSIM. Оба планшета оснащены 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей (2,5K), частотой обновления 90 Гц, яркостью 500 нит, контрастностью 1500:1 и цветовым охватом NTSC 72%. Экран поддерживает 10-точечный мультисенсорный ввод и совместим с фирменными стилусами Tab Pen и Tab Pen Plus. Звук обеспечивают четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и один микрофон. Среди сенсоров – акселерометр, датчик освещенности и Холла.

Емкость аккумулятора составляет 7040 мАч с быстрой зарядкой мощностью 20 Вт через USB Type-C, что обеспечивает до 14 часов работы без подзарядки. Основное отличие моделей – камера. Idea Tab оборудован 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерой, тогда как Tab K11 Gen 2 получил 13-мегапиксельный основной и 8-мегапиксельный фронтальный модули. Подключения включают 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 5, WiFi Direct, Bluetooth 5.2, а также навигационные системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и A-GPS. Оба планшета оснащены комбинированным 3,5-мм аудиоразъемом, металлическим корпусом и защищены от пыли и влаги по стандарту IP52. Размеры составляют 254,59×166,15×16,99 мм, вес около 480 граммов. Цветовые варианты — Luna Grey и Polar Blue. В комплект аксессуаров входят чехол-книжка, клавиатура и стилусы. Кроме того, Idea Tab комплектуется беспроводными наушниками Lenovo E310 TWS. Информации о ценах и дате начала продаж пока нет.