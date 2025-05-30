По данным Макса Вайнбаха, Xiaomi 15S Pro набрал 2766 и 8843 балла в одно- и многоядерных тестах соответственно. Это ниже показателей Snapdragon 8 Elite, но больше, чем у Apple A18 Pro в многоядерной нагрузке.

После предварительных слухов о высокой производительности собственного чипа Xiaomi Xring O1 компания официально интегрировала его в смартфон Xiaomi 15S Pro и планшет Xiaomi Pad 7 Ultra. Хотя сама Xiaomi заявляет о результатах свыше 3 миллионов баллов в Antutu, эти данные не вызывают доверия без независимой верификации.

Объективную картину дал независимый тест от инсайдера Макса Вайнбаха, который провёл сравнение Xiaomi 15S Pro на базе Xring O1 с iPhone 16 Pro Max в Geekbench 6. Согласно его замерам, Xring O1 показал 2766 баллов в одноядерном и 8843 в многоядерном тесте. По данным внутренней базы, это на 9% и 4% ниже, чем в среднем демонстрирует Snapdragon 8 Elite в аналогичных сценариях.

В сравнении с Apple A18 Pro ситуация неоднозначная: многоядерная производительность Xring O1 оказалась выше на 7%, что объясняется 10-ядерной архитектурой против 6 ядер у Apple. Однако в одноядерной нагрузке чип Xiaomi уступает на 18%. Для первого собственного процессора компании такие результаты выглядят конкурентоспособно. Если Xiaomi удастся реализовать заявленную энергоэффективность, это может стать шагом к отказу от сторонних решений Qualcomm и MediaTek в премиум-сегменте.

Пока что Xiaomi 15S Pro официально недоступен на мировом рынке, а значит, широкое независимое тестирование Xring O1 западными СМИ будет возможно лишь после глобального релиза устройств.