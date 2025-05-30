Несмотря на отставание от RTX 5060 Ti в синтетике, AMD обещает преимущество в 6% при 1440p. Стоимость новинки — от $299 за 8 ГБ и $349 за 16 ГБ.

21 мая AMD официально представила видеокарту Radeon RX 9060 XT, доступную в версиях с 8 и 16 ГБ памяти. Старт продаж запланирован на 5 июня, но первые синтетические тесты уже опубликованы. Вариант с 16 ГБ показал прирост производительности по сравнению с Radeon RX 7600 XT 16 GB более чем на 25%, что подтверждают результаты с сайта Geekbench.

В тесте OpenCL карта набрала 109 315 баллов, а в Vulkan – 124 251. Испытания проводились на платформе с материнской платой Gigabyte X870E Aorus Master и процессором Ryzen 7 9800X3D. На фоне своего предшественника прирост значительный, но в сравнении с прямым конкурентом Nvidia RTX 5060 Ti – отставание заметно: последняя демонстрирует 138 869 баллов в OpenCL и 133 861 в Vulkan (по данным VideoCardz).

Несмотря на это, AMD утверждает, что в реальных игровых сценариях RX 9060 XT обходит RTX 5060 Ti в среднем на 6% при разрешении 1440p, опираясь на данные по 40 играм. Однако в RX 9060 XT используется память GDDR6, в то время как у RTX 5060 Ti – более быстрая GDDR7. Тем не менее, ключевым преимуществом новинки остаётся цена: версия с 8 ГБ оценена в 299 долларов, а 16-гигабайтная – в 349 долларов.