Смартфон получит плоский 6,3-дюймовый OLED-дисплей и выйдет на Android 16 с HyperOS 3.0. Презентация ожидается в конце года.

До официального анонса Xiaomi 16 остается несколько месяцев, но свежая утечка от информатора Digital Chat Station пролила свет на ключевые характеристики устройства. После появления первых рендеров на прошлой неделе, новый отчет с Weibo подтвердил, что смартфон будет построен на базе пока не представленного чипсета Snapdragon 8 Elite 2. Ожидается, что Qualcomm анонсирует его в сентябре, и Xiaomi, как и в предыдущих поколениях, станет одним из первых производителей, внедривших новинку в коммерческий продукт.

Основная камера Xiaomi 16 будет состоять из трех 50-Мп сенсоров: главного датчика формата 1/1,3", широкоугольного модуля и телеобъектива с возможностью макросъемки. Это решение призвано улучшить универсальность съёмки, приблизив камеру к возможностям флагманских моделей Pro-линейки. Среди наиболее заметных изменений – аккумулятор: в отчёте указана ёмкость свыше 6500 мАч, что значительно превосходит 5400 мАч у Xiaomi 15 и может указывать на рост толщины корпуса или использование новых компонентов системы энергопитания.

Xiaomi 16 оснастят 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с плоской панелью и тонкими рамками с четырёх сторон. Устройство будет поставляться с Android 16 и HyperOS 3.0 – следующей версией фирменной оболочки компании. Рендеры также демонстрируют переработанную заднюю панель с двухцветным оформлением, схожим с ожидаемым внешним видом будущих моделей iPhone. Несмотря на это, в остальном дизайн остался близким к текущим решениям бренда. Серия Xiaomi 16 может дебютировать в четвёртом квартале 2024 года – сразу после выхода Snapdragon 8 Elite 2. По данным источника, базовая модель будет доступна как в Китае, так и на глобальном рынке, тогда как версия Xiaomi 16 Pro останется эксклюзивом для внутреннего рынка.