До официального анонса Xiaomi 16 остается несколько месяцев, но свежая утечка от информатора Digital Chat Station пролила свет на ключевые характеристики устройства. После появления первых рендеров на прошлой неделе, новый отчет с Weibo подтвердил, что смартфон будет построен на базе пока не представленного чипсета Snapdragon 8 Elite 2. Ожидается, что Qualcomm анонсирует его в сентябре, и Xiaomi, как и в предыдущих поколениях, станет одним из первых производителей, внедривших новинку в коммерческий продукт.
Основная камера Xiaomi 16 будет состоять из трех 50-Мп сенсоров: главного датчика формата 1/1,3", широкоугольного модуля и телеобъектива с возможностью макросъемки. Это решение призвано улучшить универсальность съёмки, приблизив камеру к возможностям флагманских моделей Pro-линейки. Среди наиболее заметных изменений – аккумулятор: в отчёте указана ёмкость свыше 6500 мАч, что значительно превосходит 5400 мАч у Xiaomi 15 и может указывать на рост толщины корпуса или использование новых компонентов системы энергопитания.
Xiaomi 16 оснастят 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с плоской панелью и тонкими рамками с четырёх сторон. Устройство будет поставляться с Android 16 и HyperOS 3.0 – следующей версией фирменной оболочки компании. Рендеры также демонстрируют переработанную заднюю панель с двухцветным оформлением, схожим с ожидаемым внешним видом будущих моделей iPhone. Несмотря на это, в остальном дизайн остался близким к текущим решениям бренда. Серия Xiaomi 16 может дебютировать в четвёртом квартале 2024 года – сразу после выхода Snapdragon 8 Elite 2. По данным источника, базовая модель будет доступна как в Китае, так и на глобальном рынке, тогда как версия Xiaomi 16 Pro останется эксклюзивом для внутреннего рынка.