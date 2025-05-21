По данным AMD, карта в среднем на 6% опережает RTX 5060 Ti при 1440p в 40 играх. В продажу она поступит 5 июня.

После неудачного старта нового графического процессора Nvidia компания AMD решила воспользоваться моментом, выпустив Radeon RX 9060 XT. Видеокарта доступна в двух вариантах - с 8 и 16 ГБ памяти GDDR6. Она построена на архитектуре RDNA 4 и, в отличие от решений Nvidia, обходится без GDDR7, что позволило сохранить баланс между ценой и производительностью.

RX 9060 XT получила 32 вычислительных блока, 32 аппаратных ускорителя трассировки лучей и 64 ИИ-блока, отвечающих за работу алгоритмов апскейлинга, включая FSR 4.0. Частота графического процессора в режиме Boost достигает 3,13 ГГц, а заявленное энергопотребление - до 182 Вт. Варианты с заводским разгоном от партнёров, вероятно, превысят эти значения, что потребует более мощного охлаждения и блока питания.

Согласно внутренним тестам AMD, RX 9060 XT опережает GeForce RTX 5060 Ti в среднем на 6% при разрешении 1440p в 40 популярных играх. Особенно примечательно небольшое превосходство в Cyberpunk 2077, где традиционно лидирует Nvidia. Это может свидетельствовать о прогрессе AMD в оптимизации драйверов и работе с требовательными игровыми движками.

Цена 8-гигабайтной версии составит 299 долларов США, а 16-гигабайтной - 349 долларов США. Однако, как обычно, основной сложностью станет покупка по рекомендованной цене: старт продаж намечен на 5 июня, и дефицит на старте вполне вероятен.