Realme представит 27 мая смартфон среднего-премиального класса

Realme готовит к глобальному запуску новый смартфон среднего-премиального класса GT 7T, официальная презентация которого запланирована на 27 мая.

За несколько дней до анонса инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал на платформе X (ранее Twitter) рендеры и полный список технических характеристик устройства.

источник изображения: gizmochinaОснову смартфона составит SoC MediaTek Dimensity 8400 MAX — один из последних SoC среднего уровня с упором на энергоэффективность и ИИ-возможности. В паре с ним работает аккумулятор внушительной емкости 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Экран — 6,8-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2800×1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Учитывая габариты, это решение ориентировано на потребление мультимедиа контента и плавность интерфейса. Основной модуль камеры включает 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения (f/1.8) и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив (f/2.2). Фронтальная камера - 32 МП с апертурой f/2.4.

Работает GT 7T под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Realme UI 6.0.

источник изображения: gizmochinaПо дизайну утекшие изображения демонстрируют фирменный подход Realme: прямоугольный блок камер, плоские грани и акцентные элементы. Размеры корпуса составляют 162,42 × 75,97 × 8,88 мм при массе 205 граммов. Среди расцветок — черный, голубой и жёлтый. Причем последняя версия отличается задней панелью из веганской кожи и двумя черными полосами в стиле гоночных болидов.

GT 7T получил современный набор беспроводных интерфейсов: Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC и USB Type-C, правда только с пропускной способностью USB 2.0. Также подтвержден уровень защиты IP68, что редкость в этом ценовом сегменте.

Realme GT 7T выйдет одновременно с более дорогой моделью GT 7.