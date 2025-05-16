Презентация состоится в этом месяце, но пока только для Китая

Четыре года назад Xiaomi представила линейку смартфонов Civi, сделав ставку на ультратонкий дизайн и ориентацию на молодую аудиторию. Теперь компания готовит к выходу пятое поколение серии — модель Civi 5 Pro, детали которой начали появляться в сети (в частности, результаты тестов в Geekbench). Ожидается, что новинка продолжит традиции серии, объединив эргономику премиальных устройств с технологическими инновациями.

источник изображения: notebookcheckОфициальные изображения раскрывают дизайн новинки: задняя панель с тремя камерами в круглом модуле, дополненным логотипом Leica. Это подтверждает, что аппарат, как и предыдущая версия Civi 4 Pro, получит оптику от легендарного бренда. Согласно данным, основная камера будет оснащена диафрагмой f/1.63 для улучшенной светосилы, телеобъектив с фокусным расстоянием 60 мм для портретной съёмки и сверхширокоугольный датчик 15 мм с диафрагмой f/2.2. Фронтальная селфи-камера получит разрешение 50 Мп вместо 32 в прошлом поколении.

источник изображения: notebookcheckНовинка будет доступна в четырёх цветах: фиолетовом с градиентным эффектом, персиковом, классическом белом и матово-чёрном.

Ориентировочно презентация состоится в этом месяце, однако пока речь идёт только о китайском рынке — информация о глобальном релизе отсутствует. Аналитики предполагают, что международный анонс может состояться во второй половине 2025 года.