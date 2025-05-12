В преддверии ожидаемого запуска Xiaomi Civi 5 Pro был замечен в Geekbench с ключевыми характеристиками.

Image: Xiaomi

Смартфон Xiaomi Civi 5 Pro, анонс которого ожидается в конце мая в Китае, появился в базе тестового бенчмарка Geekbench. Согласно данным портала MySmartPrice, устройство с моделью 25067PYE3C оснащено процессором Snapdragon 8s Gen 4 и 16 ГБ оперативной памяти. В тестах Geekbench 6 смартфон набрал 1983 балла в однопоточном режиме и 6874 балла в многопоточном.

Хотя в записи Geekbench не указано название чипсета, его архитектура (1 ядро на 3,21 ГГц, 3 ядра на 3,0 ГГц, 2 ядра на 2,8 ГГц и 2 ядра на 2,02 ГГц) и графический ускоритель Adreno 825 соответствуют характеристикам Snapdragon 8s Gen 4. Устройство работает на Android 15, что подтверждает его выход во второй половине 2025 года.

Image: Geekbench

По данным инсайдеров, Xiaomi Civi 5 Pro получит четырёхугольный изогнутый OLED-дисплей с разрешением 1,5К, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой 67-ваттной зарядки и улучшенную камеру для съёмки в условиях слабого освещения. Основная камера, как и у предшественника, будет включать 50-Мп телеобъектив.

Image: Geekbench

Серия Civi позиционируется как фотоцентричная, а цена новинки, по слухам, составит около 3000 юаней (~$415).