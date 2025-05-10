Обе стриминговые приставки улучшают видео 720p/1080p до 4K через AI-SR, поддерживают Dolby Vision, DTS:X, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Xiaomi анонсировала в Китае стриминговые приставки Box 5 и Box 5 Max - два устройства, которые обещают не просто показывать контент, но и стать центром развлечений и умного дома. Уже сейчас модели доступны для предзаказа: базовая версия стоит 299 юаней, а более мощная Box 5 Max - 499 юаней. Первые покупатели получат устройства с 15 мая.

Box 5 оснастили четырехъядерным процессором Cortex-A55, графикой Mali-G310 V2, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Для тех, кому нужно больше мощности, есть Box 5 Max с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти - этого хватит для хранения фильмов и работы с несколькими приложениями одновременно. Обе приставки улучшают качество старых видео (даже 720p и 1080p) до уровня, близкого к 4K, благодаря алгоритму AI-SR. Он «достраивает» детали, делая изображение четче и реалистичнее.

источник изображения: gizmochinaУстройства поддерживают Dolby Vision и DTS:X, а при подключении к домашнему кинотеатру выдают объемный звук 7.1.4. Wi-Fi 6 обеспечит стабильный стриминг даже при загруженной сети, а Bluetooth 5.2 с минимальной задержкой позволит транслировать музыку на беспроводные колонки или наушники. При этом корпус приставок толщиной всего 17 мм и весом меньше 100 г легко спрятать за телевизором или взять в поездку.

На базе HyperOS приставки превращаются в центр управления умным домом через приложение Mi Home. Голосовой помощник Xiao Ai по команде запустит фильм, включит свет или подскажет прогноз погоды. А с пультом, оснащенным NFC, можно мгновенно передать контент со смартфона на экран - просто приложите телефон к пульту, и трансляция начнется без лишних настроек. Кстати, во время просмотра уведомления и звонки не будут мешать - система их автоматически скроет. Из портов есть HDMI, USB 2.0 и разъем для питания.