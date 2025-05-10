Новый процессор MediaTek Helio G200 для 4G-устройств сохранил базовые характеристики прошлогодней модели G100, добавив лишь небольшие улучшения в камере и возможностях подключения.

MediaTek снова вместо большого прогресса в процессорах ограничилась лёгким апдейтом старых моделей и свежей этикеткой. Новый Helio G200 для 4G-смартфонов оказался близнецом прошлого Helio G100. Та же архитектура, те же CPU и GPU, аналогичные возможности для камер и дисплеев.

источник изображения: gizmochinaПод капотом знакомые восемь ядер: два мощных Cortex-A76 (до 2.2 ГГц) и шесть энергоэффективных Cortex-A55 (до 2.0 ГГц). Графика Mali-G57 слегка прибавила в скорости и теперь работает до 1.1 ГГц. Память тоже без сюрпризов: LPDDR4X и UFS 2.2. В рекламе MediaTek хвастается ростом производительности: +35% в AnTuTu, +40% в одноядерном и +20% в многопоточном Geekbench, плюс GPU стал быстрее на 75%. Игры, говорят, теперь на 30% экономичнее, хотя сравнение с предшественником G100 скромно опускают.

Камера такая же, как у прошлой модели: сенсоры до 200 Мп, шумоподавление в реальном времени, HDR-видео в 12-битном формате. Дисплейный блок тоже не изменился: Full HD+ с 120 Гц и умной настройкой частоты, чтобы батарея жила дольше.

Среди заметных обновлений выделяется новый модуль связи 4G DC SAR. Производитель обещает, что в зонах слабого сигнала мессенджеры и соцсети будут стабильнее работать. Остальные параметры (двухдиапазонный 4G VoLTE, 4×4 MIMO, 256QAM) оставили как есть. По сути Helio G200 представляет собой G100 с чуть подкрученными частотами, мелкой оптимизацией энергопотребления и парой маркетинговых фишек.