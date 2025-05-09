Планшет получил улучшенную систему охлаждения, батарею на 7600 мАч с зарядкой 68 Вт.

После нескольких недель загадок Lenovo наконец раскрыла карты: четвёртое поколение игрового планшета Legion Y700 готово покорять мировой рынок под именем Legion Tab Gen 4.

источник изображения: notebookcheck

Сердцем новинки стал топовый Snapdragon 8 Elite от Qualcomm в паре с LPDDR5X и сверхскоростным накопителем UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ — связка, которая обещает выжать максимум из мобильных игр. А ещё здесь есть слот для microSD — можно добавить до 2 ТБ памяти и забыть о проблеме места.

источник изображения: notebookcheckЧтобы железо не задыхалось в жарких баталиях, инженеры встроили массивную систему охлаждения с испарительной камерой на 12 000 мм². Технология Center Cooling Architecture 2.0 работает как термостат для гаджета: даже в долгих сражениях планшет остаётся прохладным. Экран тоже прокачали — 8,8-дюймовая панель теперь ярче (600 нит против прежних 400) и детальнее (3040×1904 пикселей). Добавьте сюда 165 Гц, 12-битный цвет и кинематографическую палитру DCI-P3 — и получите картинку, от которой сложно оторваться.

источник изображения: notebookcheckБатарею увеличили до солидных 7600 мАч, но заряжается она всё так же шустро: 68-ваттный блок восполняет энергию за считанные минуты. Геймеры оценят байпасную зарядку — функция позволяет подключать питание напрямую, минуя аккумулятор, чтобы ладони не потели в ответственных моментах.

При всём этом планшет остался удивительно тонким (всего 6,99 мм) и лёгким (340 г).

Стартовая версия с 12 ГБ RAM и 256 ГБ памяти обойдётся в 3299 юаней. За топовую сборку (16ГБ+512ГБ) просят 3799 юаней.