Ноутбуки оснащены видеокартами RTX 5060/5070 (130 Вт), 16-дюймовым экраном QHD+ 240 Гц, RGB-подсветкой и двумя слотами SSD.

Компания Alienware представила два новых игровых ноутбука: Aurora 16X и Aurora 16. Внешне они похожи, но их возможности различаются кардинально. Флагманская Aurora 16X предлагает расширенные варианты сборки, включая процессоры Intel Arrow Lake нового поколения (от Core Ultra 5 235HX до Core Ultra 9 275HX) и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 или RTX 5070. Обе видеокарты работают с базовым энергопотреблением 115 Вт, а технология Dynamic Boost добавляет им еще 15 Вт, что в сумме дает 130 Вт мощности. Благодаря такой начинке ноутбук подойдет не только для игр, но и для профессиональных задач вроде 3D-моделирования или монтажа видео.

источник изображения: notebookcheck

Aurora 16X получил 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560×1600 пикселей (QHD+), частотой обновления 240 Гц и пиковой яркостью 500 нит. Дисплей с полным охватом DCI-P3 обеспечивает точную цветопередачу, что оценят как геймеры, так и дизайнеры. В отличие от базовой Aurora 16, флагманская версия оснащена RGB-подсветкой клавиатуры и двумя слотами для M.2 SSD, что упрощает апгрейд. Несмотря на толщину 23,4 мм и вес 2,66 кг, ноутбук сохранил портативность. Его аккумулятор емкостью 90 Вт·ч соответствует нормам для авиа перелетов, но, как и у большинства игровых моделей, автономность под нагрузкой будет скромной.

источник изображения: notebookcheckПродажи Aurora 16X в Европе начнутся 27 мая по цене от 1699 евро. Базовая версия Aurora 16, без RGB-подсветки, слотов SSD и менее производительным «железом», будет дешевле, но точная стоимость пока не объявлена.