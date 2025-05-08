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Аскар_Техник
Lenovo анонсировала ноутбук Legion 9i с 3D экраном и процессором Intel Core Ultra 9
Корпус выполнен из углеродного волокна

Новый Legion 9i от Lenovo позиционируется как один из самых мощных игровых ноутбуков на рынке. Десятое поколение линейки получило процессор Intel Core Ultra 9 275HX, видеокарту NVIDIA RTX 5090 и поддержку до 192 ГБ оперативной памяти DDR5, что делает устройство ориентированным не только на геймеров, но и на профессионалов в 3D-моделировании и визуальном дизайне. Однако главной особенностью стал гибридный 18-дюймовый экран, сочетающий 2D и 3D-режимы. 

источник изображения: gizmochinaВ 2D-формате панель работает с разрешением до 4K (3840 × 2400) и частотой обновления 240 Гц, а при снижении до Full HD (1920 × 1080) частота увеличивается до 440 Гц для динамичных игр. Переключение в 3D-режим уменьшает разрешение до 1920 × 1200, но добавляет объёмное изображение без необходимости в очках: эффект достигается за счёт системы линз и отслеживания взгляда. Lenovo утверждает, что ноутбук поддерживает 30 стереоскопических игр через фирменное ПО, а также специализированные приложения для 3D-дизайна. 

Аппаратная часть дополняется четырьмя слотами для SSD суммарным объёмом до 8 ТБ, что позволяет гибко настроить хранилище под задачи. Базовая версия оснащена стандартным 4K-экраном, но конструкция устройства позволяет модернизировать его до 3D-панели.

Для подключения периферии предусмотрены два порта Thunderbolt 5, четыре USB 3.2 Gen 2 (три Type-A, один Type-C), HDMI 2.1 и слот для SD-карт. Беспроводные возможности включают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а в зависимости от версии установлена 5-Мп камера с диафрагмой f/2 (2D) или более светосильный объектив f/1.6 (3D). Оба модуля оснащены физическим затвором. 

источник изображения: gizmochinaКорпус Legion 9i выполнен из восьмислойного карбонового волокна — по заявлению бренда, это решение снижает вес без ущерба прочности, превосходя алюминиевые аналоги. Узор углепластика уникален для каждого экземпляра, подчёркивая эксклюзивность устройства.

Официальные цены пока не объявлены.

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#lenovo
Источник: gizmochina.com
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