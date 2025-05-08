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Аскар_Техник
Snapdragon 8 Elite 2 получит ядра Oryon Gen 2 и нейропроцессор с производительностью до 100 TOPS
Qualcomm анонсирует Snapdragon 8 Elite 2 в конце сентября 2025 года.

Ожидаемый анонс Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, запланированный на конец сентября 2025 года, может стать поворотным моментом для мобильных технологий. Согласно данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, чипсет получит нейропроцессор с производительностью 100 TOPS, обновлённые ядра Oryon Gen 2 и графический ускоритель Adreno 840. Эти компоненты обещают существенный прирост мощности для будущих флагманов вроде Galaxy S26 Ultra или Xiaomi 16, дебют которых ожидается в 2026 году.

источник изображения: gizmochinaSnapdragon 8 Elite 2 станет первым мобильным решением Qualcomm, созданным по 3-нм техпроцессу TSMC N3P. Архитектура процессора претерпела изменения: вместо гибридной схемы с ядрами эффективности используются два высокопроизводительных и шесть стандартных ядер Oryon Gen 2. Тактовая частота лидирующих ядер достигнет 4,4 ГГц, что на 2% выше показателей предыдущей версии. Поддержка технологий SME 1 и SVE2 в рамках Armv9 указывает на глубокую интеграцию ИИ-функций — от обработки медиаконтента до задач машинного обучения.

Ключевой особенностью станет нейропроцессор Hexagon с рекордными 100 TOPS, способный ускорить работу ИИ-алгоритмов в реальном времени. Графическая подсистема Adreno 840, дополненная 16 МБ кэша L2, обещает на 30% выше FPS в играх и улучшенное управление энергопотреблением дисплеев. В синтетических тестах AnTuTu чипсет демонстрирует результат свыше 3,8 млн баллов против 2,7–3 млн у текущего поколения.

источник изображения: gizmochinaЭксперты прогнозируют, что Snapdragon 8 Elite 2 может задать новые стандарты для Android-устройств, однако его конкурентоспособность против Apple A19 остаётся под вопросом. Пока неясно, станет ли прорыв в TOPS значимым преимуществом или маркетинговым ходом. Ближе к официальному анонсу вероятны новые утечки, которые прояснят позиционирование платформы.

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#snapdragon 8 elite 2
Источник: gizmochina.com
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