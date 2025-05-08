Цена составляет около 400 000 иен, дата выпуска неизвестна.

Обновленная линейка премиальных часов MR-G от Casio пополнилась моделью MRG-B2000RG-3A. Ее недавно анонсировал популярный блог Great G-Shock World, подчеркнув сочетание роскошной отделки и элементов, вдохновленных традиционной японской культурой. Правда, за такую красоту придется выложить около 400 000 иен. Точная дата выхода пока не подтверждена.

источник изображения: notebookcheck

В основу дизайна лёг оттенок «куроганэ-иро» — насыщенный тёмно-зелёный цвет, который часто встречается в японских ремеслах. Его дополняют золотые акценты и многослойная обработка корпуса, благодаря чему модель выглядит сдержанно, но выразительно. Безель из перекристаллизованного титана, уже знакомый по другим MR-G вроде MRG-B2000BS-3A, здесь контрастирует с матовой «каменной» текстурой по краям, а винты с шестигранными головками добавляют шарм.

Но главный сюрприз — циферблат. Узоры «кикко», напоминающие панцирь черепахи, плавно обрамляют дополнительные шкалы, создавая почти 3D-эффект. И да, под красотой скрывается умная начинка: синхронизация со смартфоном по Bluetooth, солнечная батарея, мировое время для 300+ городов и тройные субдиски — чтобы даже в путешествиях не запутаться в датах и часовых поясах.

источник изображения: notebookcheckЧасы оснащены легким ремешком из фторкаучука, а титановый корпус с многокомпонентной конструкцией обещает оставаться комфортным даже при крупных габаритах. Появится ли MRG-B2000RG-3A за пределами Японии? Пока Casio держит интригу. Но если судить по прошлым релизам MR-G, сначала их можно будет купить в Азии, а потом — в фирменных бутиках по всему миру.