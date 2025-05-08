Обе модели будут оснащены 6,59-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, тройной камерой с разрешением 50 мегапикселей и аккумулятором ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

На тестовой платформе Geekbench засветились два новых смартфона Oppo — похоже, это будущие Reno 14 Pro и Reno 14. Модель PKZ110, которая может оказаться Pro-версией, судя по данным, получит свежий чипсет MediaTek Dimensity 8450. А вот её младший собрат с номером PLA110, скорее всего, обычный Reno 14, останется верен прошлогодней традиции: здесь будет стоять уже знакомый Dimensity 8350 из Reno 13.

источник изображения: gizmochina

Согласно данным Geekbench, Reno 14 Pro обещает работать на Android 15 с оболочкой ColorOS 15 и иметь внушительные 16 ГБ оперативной памяти. Базовая модель тоже не отстаёт. В ней будет та же ОС, а процессор разделён на четыре типа ядер: одно разгоняется до 3.35 ГГц, три держатся на 3.20 ГГц для тяжёлых задач, а ещё четыре экономных ядра 2.20 ГГц помогут сберечь заряд.

Кстати, Dimensity 8350 в Reno 14 — это не просто повтор прошлого. В отличие от Dimensity 8300, здесь есть фишка под названием Star Speed Engine. Этот алгоритм ускоряет игры и делает переход между приложениями плавнее, будто смазывает шестерёнки в системе.

источник изображения: gizmochinaОфициальный анонс линейки назначен на 15 мая, и Китай будет первым, кто увидит новинки. Если верить утечкам, оба смартфона получат OLED-экран на 6.59 дюймов с частотой 120 Гц и чёткостью 1.5K. Камеры тоже радуют: тройной модуль на 50 Мп с телеобъективом для зума и такая же мощная селфи-камера. А чтобы всё это работало без перебоев, внутри спрятан аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки. Oppo уже подтвердила: смартфоны будут продаваться в пяти вариантах памяти — от 12/256 ГБ до топового 16/1 ТБ. Цвета тоже на любой вкус: Mermaid White, Reef Black и Sumer Green.