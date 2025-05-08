Подробности о цене и продажах объявят на презентации

Sony анонсировала презентацию нового флагмана Xperia 1 VII, которая состоится 13 мая 2025 года в 11:00 по японскому времени и будет доступна в прямом эфире.

Согласно данным Geekbench (модель XQ-FS54), устройство набирает 2 967 баллов в одноядерном и 9 017 в многоядерном тестах, демонстрируя производительность топового чипсета. Аппаратная платформа дополнена 12 ГБ оперативной памяти и Android 15, а габариты, указанные в сертификации FCC, составляют 162 × 74,5 × 8,5 мм. Ёмкость аккумулятора сохранится на уровне 5000 мАч, как у предыдущей модели.

источник изображения: gizmochinaЧто касается экрана, Xperia 1 VII получит знакомый по прошлым поколениям 6,5-дюймовый 4K OLED-дисплей. В плане камер производитель продолжает ставку на универсальность: основная тройка включает 48-МП датчик с оптической стабилизацией, 12-МП сверхширокоугольный объектив и 12-МП перископический телеобъектив с переменным зумом 70-200 мм, которые скомпонованы в вертикальный блок на тыльной стороне. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная 12-МП камера.

источник изображения: gizmochinaДизайн устройства, судя по утечкам, останется верен фирменному стилю Sony - лаконичный корпус с плоскими гранями, кнопками питания и громкости на правом торце, а также отдельной клавишей спуска затвора для фотосъёмки. Левый торец свободен от элементов управления.

Среди особенностей, выделяющих Xperia 1 VII на фоне конкурентов — сохранение 3,5-мм разъёма для наушников, слота для карт microSD и двойных фронтальных динамиков, которые многие бренды уже убрали из флагманов. Для подключения аксессуаров используется порт USB-C.

Полностью все детали, включая стоимость и дату выхода, станут известны во время презентации.