Asus ROG Ally 2 в чёрном цвете будет оснащён процессором Ryzen Z2 Extreme, 64 ГБ оперативной памяти и кнопкой Xbox. Белая версия порадует батареей ёмкостью 60 Вт·ч и энергоэффективным процессором.

источник изображения: notebookcheckВ сети появились изображения двух новых портативных игровых устройств от Asus - предположительно, следующих поколений линейки ROG Ally. Согласно данным инсайдеров, обе модели заменят оригинальный Ally, но не тронут версию X - она останется в линейке. Наиболее заметные различия между ними касаются технических характеристик: черная версия (RC73XA), судя по утечкам, получит процессор AMD Ryzen Z2 Extreme, 2 ТБ памяти формата M.2 2280 и до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8533 МТ/с. Белая модель (RC73YA) будет оснащена 1 ТБ накопителя, 16 ГБ ОЗУ и гибридным процессором AMD Aerith Plus с TDP 20 Вт, что вдвое меньше энергопотребления черного варианта (36 Вт).

источник изображения: notebookcheck

Согласно информации от источника @94G8LA, оба устройства сохранят 7-дюймовые экраны BOE, однако черная версия может получить разрешение 1080p и частоту обновления 120 Гц. Емкость батареи белой модели составит 60 Вт·ч — на 50% больше, чем у предыдущего поколения. В черной модели замечена кнопка с логотипом Xbox — это намекает на коллаборацию с Microsoft. По слухам, устройство может выйти как ROG Ally 2 (Xbox Edition), но как именно будет работать эта кнопка и когда ждать анонс, пока неизвестно.