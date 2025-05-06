8-дюймовый дисплей 120 Гц, Exynos 1380, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти

Компания Samsung представила в США Galaxy Tab Active5 Tactical Edition — специализированное устройство, разработанное для военных подразделений, работающих в полевых условиях.

Планшет сочетает устойчивость к экстремальным воздействиям, высокий уровень безопасности и совместимость с тактическим оборудованием, включая радиостанции, беспилотные летательные аппараты, GPS-системы и ПО для управления миссиями.

источник изображения: gizmochinaУстройство оснащено 8-дюймовым экраном WUXGA с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Его производительность обеспечивается 5-нанометровым восьмиядерным процессором Exynos 1380, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ через установку карты памяти microSD. Для коммуникации предусмотрены поддержка сетей 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM и слот для физической SIM-карты. В комплектацию входит съемный аккумулятор емкостью 5050 мАч, а камеры представлены 5 МП фронтальным и 13 МП основным модулями.

Планшет соответствует стандартам IP68, гарантирующим защиту от воды и пыли, и MIL-STD-810H, обеспечивающим устойчивость к ударам, вибрации и экстремальным температурам. Устройство адаптировано для эксплуатации в авиации, включая использование в самолетах и вертолетах. Сенсорный экран поддерживает управление в перчатках или при попадании воды, а в комплект входят S Pen и программируемая кнопка для быстрого доступа к функциям.

источник изображения: gizmochinaБезопасность данных обеспечивается многоуровневой системой Samsung Knox, включая Knox Vault и Knox DualDAR. Сертификация по стандартам CSfC, NIAP, FIPS 140-2/3.1, DODIN APL и DISA STIG подтверждает соответствие требованиям для обработки секретной информации. Дополнительную защиту подключения гарантирует двойная цепочка VPN.

Среди специализированных функций выделяются скрытый замок для отключения радиочастот, GPS и камер, скрытый режим, деактивирующий LTE и радиосигналы, а также режим ночного видения для работы в темноте. Предустановленные настройки позволяют быстро адаптировать устройство под конкретные задачи без дополнительной конфигурации.

источник изображения: gizmochinaGalaxy Tab Active5 Tactical Edition доступен исключительно через платформу Vertex Wireless и сертифицирован для использования в условиях секретных операций. Устройство сочетает надежность, производительность и безопасность, что делает его решением для военных задач, требующих максимальной защиты и функциональности в экстремальных условиях.