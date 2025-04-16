Компания Honor подтвердила запуск нового планшета Honor Pad GT, презентация которого запланирована на 23 апреля. Согласно тизерному изображению, устройство будет доступно как минимум в двух цветовых вариантах с тонкими рамками экрана.

Компания Honor подтвердила запуск нового планшета Honor Pad GT, презентация которого запланирована на 23 апреля. Согласно тизерному изображению, устройство будет доступно как минимум в двух цветовых вариантах с тонкими рамками экрана. Дисплей планшета, как и у прошлогодних моделей Pad GT Pro и Pad V9, получил сертификацию IMAX Enhance.

источник изображения: notebookcheckАнализ данных из китайских социальных сетей позволяет предположить, что Honor Pad GT, вероятно, является ребрендингом модели Pad V9, ранее фигурировавшей под кодовым названием «ROL-W60». Технические характеристики обоих устройств совпадают: аккумулятор емкостью 10 100 мАч, 12 ГБ оперативной памяти, чипсет MediaTek Dimensity 8350 и экран с разрешением 2800 × 1840 пикселей. Дизайн задней панели также сохранил черты предшественника, включая модуль с одинарной камерой и увеличенным кожухом для светодиодной вспышки.

источник изображения: notebookcheckПланшет может превзойти OnePlus Pad 2 благодаря оптимизации программного обеспечения. Однако в ресурсоемких процессах, например, в играх с высокой графической нагрузкой или рендеринге, устройство, по прогнозам, будет уступать флагманам вроде Xiaomi Pad 7 Pro и Samsung Galaxy Tab S9 FE из-за особенностей архитектуры чипсета, ориентированного на баланс между энергоэффективностью и производительностью.

На данный момент компания не раскрыла ключевые детали, включая цену, точные сроки глобального релиза, поддержку аксессуаров и особенности программной платформы. Неясно, будут ли предложены варианты с разным объемом встроенной памяти.