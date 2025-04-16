Обе модели оснащены чипом Lingxiao с нейронным процессором и усилителями мощности, а Pro-версия добавляет 4 порта 2.5G Ethernet.

Компания Huawei представила маршрутизаторы серии X1 и X1 Pro, реализующие стандарт Wi-Fi 7 в цилиндрическом корпусе. Устройства сочетают минималистичный дизайн с технологическими инновациями: вместо традиционных внешних антенн используется скрытая система Lingxi с 11 внутренними антеннами, обеспечивающая 360-градусное покрытие и интеллектуальное распределение сигнала в зависимости от планировки помещения.

источник изображения: gizmochinaАппаратную основу моделей составляет чип Lingxiao, объединяющий нейронный процессор для анализа трафика, сетевой акселератор и четыре усилителя мощности. Версия Pro отличается расширенной конфигурацией: вместо двух портов Ethernet 2.5G в базовой модели здесь представлено четыре порта для одновременного подключения игровых ПК, NAS-серверов и других устройств. Стоимость базовой модели X1 стартует от 599 юаней, тогда как X1 Pro с расширенным функционалом оценивается в 899 юаней.

источник изображения: gizmochinaПоддержка Wi-Fi 7 обеспечивается за счет Multi-Link Operation, объединяющего каналы 2.4 ГГц и 5 ГГц для увеличения пропускной способности, технологии 4K QAM для улучшения модуляции сигнала, а также функций Preamble Puncture и Multi-RU, минимизирующих помехи и оптимизирующих распределение каналов. Для интеграции в умные экосистемы реализован шлюз StarLight, обеспечивающий совместимость с устройствами HarmonyOS — от камер до умных замков.

источник изображения: gizmochinaПрограммная платформа HarmonyOS 4 дополняет аппаратные решения инструментами автоматической диагностики 80+ сетевых проблем, расширенным родительским контролем и упрощенной синхронизацией гаджетов. Есть режим Game Turbo, снижающий задержки на 37% в 160+ играх за счет приоритезации трафика, с параллельной визуализацией пинга и скорости в реальном времени.

Предварительные заказы на новинки стартовали в Китае 23 апреля, а розничные продажи запланированы на 25 апреля. Обе модели поступят в онлайн-магазин Huawei и к авторизованным реселлерам.