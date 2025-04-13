Смартфон позиционируется как игровая модель, тогда как ии-функции останутся у серии Magic 7.

По данным инсайдеров, новый флагманский смартфон Honor GT Pro может составить конкуренцию таким устройствам, как RedMagic 10 Air, благодаря передовым техническим характеристикам. Согласно информации от источника Digital Chat Station, аппарат получит оперативную память стандарта LPDDR5X в версии «Ultra» и накопитель UFS 4.1.

источник изображения: notebookcheckСообщается, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Elite. Кроме того, смартфон, вероятно, получит аккумулятор повышенной ёмкости с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, что превосходит показатели новой серии Oppo Find X8.

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В конструкции модели предполагается использование симметрично расположенных двойных динамиков увеличенного размера, интегрированных в металлический корпус. На опубликованном изображении показан дизайн с плоскими гранями, однако рамки экрана выглядят сравнительно широкими. Ожидается, что Honor GT Pro позиционируется как игровое устройство в линейке бренда, в то время как премиальные функции, такие как улучшенные дисплеи и камеры, останутся эксклюзивными для серии Magic 7.