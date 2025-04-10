Чипсет будет использоваться в смартфонах Vivo X200s, Oppo Find X8s и Realme GT7, релиз которых ожидается в ближайшие недели.

MediaTek официально анонсировала новый флагманский чипсет Dimensity 9400+ для премиальных смартфонов. Модель представляет собой усовершенствованную версию Dimensity 9400, характеристики которой ранее частично раскрылись благодаря утечкам.

источник изображения: notebookcheck

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Основное отличие заключается в повышении тактовой частоты: ядро Cortex-X925 в Dimensity 9400+ работает на 3,73 ГГц против 3,62 ГГц у базовой версии. Данные из Geekbench подтверждают, что четыре ядра Cortex-A720 также получили увеличение частоты до 2,4 ГГц (вместо 2,0 ГГц). Остальные параметры процессорного блока остались неизменными.

В графической части чипсет сохранил архитектуру Arm Immortalis-G925 MC12 без существенных изменений. Производитель заявляет, что технология MediaTek Frame Rate Converter 2.0+ способна повысить частоту кадров в поддерживаемых играх на 40%. Конфигурация памяти (LPDDR5X-10667, UFS 4.0), процессор обработки изображений Imagiq 1090 и дисплейный движок MiraVision 1900 также идентичны предшествующей модели.

Среди ключевых улучшений — оптимизация работы с искусственным интеллектом благодаря поддержке технологии Deepseek R1 Distill. Кроме того, заявлена возможность установки Bluetooth-соединения на расстоянии до 10 км при условии прямой видимости между устройствами. Ожидается, что Dimensity 9400+ будет использован в смартфонах Vivo X200s, Oppo Find X8s и Realme GT7, релиз которых запланирован на ближайшие недели.