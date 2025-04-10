Официальный анонс на май 2025 года.

Компания MediaTek готовится представить новую флагманскую платформу Dimensity 9400e, которая, по данным инсайдеров, станет основой для смартфона Realme Neo 7x. Устройство войдёт в линейку Neo 7, известную сочетанием плоских дисплеев с минимальными рамками и рекордной ёмкостью аккумуляторов — до 7000 мАч. Ожидается, что модель «7x» займёт нишу среднего ценового сегмента, конкурируя с предстоящим Redmi Turbo 4 Pro на базе Snapdragon 8s Gen 4.

источник изображения: notebookcheckПлатформа Dimensity 9400e, созданная по 3-нм техпроцессу, демонстрирует впечатляющие результаты в синтетических тестах. По предварительным данным, в бенчмарке AnTuTu смартфон набирает около 2,1 млн баллов, что на 15% превышает показатели Snapdragon 8 Gen 3. Такой прирост обеспечивается за счёт гибридной архитектуры: 1 ультрамощное ядро Cortex-X5 (3,4 ГГц), 3 высокопроизводительных Cortex-A730 и 4 энергоэффективных Cortex-A520. Для графической обработки используется GPU Mali-G820 с поддержкой трассировки лучей в реальном времени.

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Особое внимание привлекает оптимизация энергопотребления. Технология MediaTek HyperEngine 6.0 динамически распределяет ресурсы между CPU и GPU, что, по заявлениям разработчиков, увеличивает автономность на 20% при пиковых нагрузках. В тесте Aztec Ruins (1440p) устройство стабильно выдает 95 FPS, сохраняя температуру корпуса ниже 42°C благодаря системе охлаждения с пароводяной камерой.

Официальный анонс Dimensity 9400e и его премиальной версии Dimensity 9400+ запланирован на май 2025 года. Хотя полные спецификации пока не раскрыты, инженерные образцы уже проходят тестирование у партнёров MediaTek. Ключевым вопросом остаётся баланс между стоимостью производства и финальной розничной ценой, учитывая глобальный дефицит компонентов для 3-нм чипов.