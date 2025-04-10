Дата выхода не раскрыта, но релиз ожидается скоро.

Компания Honor готовится к запуску нового смартфона с увеличенной ёмкостью аккумулятора. Ранее бренд уже представил модель Honor GT — бюджетное игровое устройство на базе Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон оснащён AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и разрешением 1,5K, аккумулятором на 5300 мАч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт. На внутреннем рынке устройство доступно по цене от 2199 юаней.

источник изображения: notebookcheckСогласно данным Digital Chat Station, компания Honor разрабатывает игровой смартфон GT Pro на базе чипсета Snapdragon 8 Elite. По информации источника, устройство получит экран с разрешением 1,5K (1200p) и плоской поверхностью, как в предыдущей модели, но мощность проводной зарядки снижена до 90 Вт — это может указывать на доработки в других компонентах.

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Источник также отмечает, что Honor GT Pro позиционируется как конкурент RedMagic 10 Pro (цена от $899) и другим флагманским игровым смартфонам. Точная дата выхода не раскрыта, но релиз ожидается в ближайшее время.