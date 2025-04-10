Компания Honor готовится к запуску нового смартфона с увеличенной ёмкостью аккумулятора. Ранее бренд уже представил модель Honor GT — бюджетное игровое устройство на базе Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон оснащён AMOLED-экраном с частотой 120 Гц и разрешением 1,5K, аккумулятором на 5300 мАч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт. На внутреннем рынке устройство доступно по цене от 2199 юаней.
Согласно данным Digital Chat Station, компания Honor разрабатывает игровой смартфон GT Pro на базе чипсета Snapdragon 8 Elite. По информации источника, устройство получит экран с разрешением 1,5K (1200p) и плоской поверхностью, как в предыдущей модели, но мощность проводной зарядки снижена до 90 Вт — это может указывать на доработки в других компонентах.
Источник также отмечает, что Honor GT Pro позиционируется как конкурент RedMagic 10 Pro (цена от $899) и другим флагманским игровым смартфонам. Точная дата выхода не раскрыта, но релиз ожидается в ближайшее время.