Презентация запланирована на 16 апреля 2025 года.

Компания RedMagic анонсировала выход нового игрового смартфона RedMagic 10 Air, который станет самым лёгким и тонким устройством в линейке бренда. Презентация модели запланирована на 16 апреля 2025 года. Перед релизом дизайн гаджета был полностью раскрыт — публике продемонстрировали его внешний вид и варианты расцветок.

источник изображения: notebookcheckСогласно официальным изображениям, RedMagic 10 Air будет доступен в трёх цветовых решениях: Flame Orange, Frost Blade White и Shadow Black. Модель Flame Orange выделяется двухцветным оформлением, стилистически перекликающимся с дизайном игрового планшета RedMagic Nova, выпущенного ранее. Остальные версии выполнены в монохромной гамме.

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Смартфон получит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3. Точная модификация чипа пока не уточняется. Модель оборудована плоским экраном со встроенной под дисплей фронтальной камерой — решение, характерное для топовых устройств бренда. Согласно данным из открытых источников, диагональ экрана составит 6,8 дюйма (производитель — BOE), а ёмкость аккумулятора достигнет 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.

источник изображения: notebookcheckВ основной камере RedMagic 10 Air будут использоваться два датчика по 50 Мп, а для селфи предусмотрен 16-мегапиксельный модуль. Параллельно с презентацией смартфона компания может анонсировать игровой планшет на базе процессора Snapdragon 8 Elite — информацию об этом устройстве планируют раскрыть на мероприятии 16 апреля 2025 года.