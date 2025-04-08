Старт продаж в Китае — на следующей неделе за 5499 юаней.

Компания MSI анонсировала новый бюджетный игровой монитор MAG 272UP X24, созданный на базе технологии QD-OLED от Samsung Display. Это третья модель в линейке: ранее были представлены MAG 271QP X24 и MAG 273QP X24, использующий тот же дисплей, что и прошлогодняя версия MAG 271QPX QD-OLED E2.

источник изображения: notebookcheckНовая модель MAG 272UP X24 заняла промежуточную позицию между двумя упомянутыми устройствами. Согласно доступной информации, её старт продаж в Китае запланирован на следующую неделю с ориентировочной ценой 5 499 юаней. Учитывая техническую преемственность в серии, можно предположить, что MAG 272UP X24 сохранит ключевые характеристики предшественников, включая тип матрицы, разрешение и частоту обновления.

источник изображения: notebookcheckНовый игровой монитор MSI MAG 272UP X24 оснащен разрешением 4K (3840 × 2160) и частотой обновления 240 Гц. Модель позиционируется как более доступная альтернатива монитору MPG 272URX, однако в ней отсутствует поддержка интерфейса DisplayPort 2.1, доступного в старшей версии.

Вместо DisplayPort 2.1 устройство использует порт DisplayPort 1.4a в сочетании с HDMI 2.1. Для одновременной передачи изображения в 4K-разрешении с частотой 240 Гц применяется технология сжатия потока DSC (Display Stream Compression). По характеристикам MAG 272UP X24 сопоставим с моделью Asus ROG Strix XG27UCDMG, которая недавно начала поставляться на глобальный рынок. На данный момент информация о доступности монитора MSI за пределами Китая не предоставлена.