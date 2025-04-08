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Аскар_Техник
MSI представила бюджетный игровой монитор MAG 272UP X24 с OLED 4K и частотой 240 Гц
Старт продаж в Китае — на следующей неделе за 5499 юаней.

Компания MSI анонсировала новый бюджетный игровой монитор MAG 272UP X24, созданный на базе технологии QD-OLED от Samsung Display. Это третья модель в линейке: ранее были представлены MAG 271QP X24 и MAG 273QP X24, использующий тот же дисплей, что и прошлогодняя версия MAG 271QPX QD-OLED E2.

источник изображения: notebookcheckНовая модель MAG 272UP X24 заняла промежуточную позицию между двумя упомянутыми устройствами. Согласно доступной информации, её старт продаж в Китае запланирован на следующую неделю с ориентировочной ценой 5 499 юаней. Учитывая техническую преемственность в серии, можно предположить, что MAG 272UP X24 сохранит ключевые характеристики предшественников, включая тип матрицы, разрешение и частоту обновления.

 источник изображения: notebookcheckНовый игровой монитор MSI MAG 272UP X24 оснащен разрешением 4K (3840 × 2160) и частотой обновления 240 Гц. Модель позиционируется как более доступная альтернатива монитору MPG 272URX, однако в ней отсутствует поддержка интерфейса DisplayPort 2.1, доступного в старшей версии.

Вместо DisplayPort 2.1 устройство использует порт DisplayPort 1.4a в сочетании с HDMI 2.1. Для одновременной передачи изображения в 4K-разрешении с частотой 240 Гц применяется технология сжатия потока DSC (Display Stream Compression). По характеристикам MAG 272UP X24 сопоставим с моделью Asus ROG Strix XG27UCDMG, которая недавно начала поставляться на глобальный рынок. На данный момент информация о доступности монитора MSI за пределами Китая не предоставлена.

#msi
Источник: notebookcheck.net
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Waramagedon
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Без слёз их двигатели не работают, недотягивают до советских даже.
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Гришаня Ватуткин
02:09
Обычная работа за монитором идёт от полуметра. Если ты работаешь ближе, то ты слепой и пора бы в больничку
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Гришаня Ватуткин
02:05
А где фоточки неправильного расположения моников на расстоянии около 30 см?))
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Гришаня Ватуткин
02:04
А цифры откуда с потолка?)) про шаг пиксель не слышал?) пиксель в 0.3 мм шириной различают с 9 метров. Ну мб если он 1 и в полной темноте, то да, такое возможно. Я говорю же о различении всех пикселей...
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Spank Me
01:48
И ладно бы один раз обос*ались. Но нет, в статье ещё встречаются эти "умные" слова. Какой кошмар, это что то на уровне ИТ специалиста, который роутер в переписке руолтером называет😂😂😂
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
Spank Me
01:45
"припиетарной"? Шта? Хотели написать умное слово "проприетарный", но не получилось. Мда, грамотеи нынче статьями занимаются, диву даешься
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
ebatoryi
01:42
китай скажет сша-убирайте все пошлины,со всех стран тогда и мы в китае тогда свои убирём.
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