По слухам официальный анонс состоится в октябре.

Информация, полученная в результате новой утечки, предположительно раскрывает ключевые особенности предстоящего флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, включая заявленный рост производительности относительно предыдущей версии.

источник изображения: gizmochinaСогласно данным инсайдера Digital Chat Station, процессор Snapdragon 8 Elite 2 (модель SM88550) будет выпущен по 3-нм техпроцессу TSMC N3P. Его конфигурация ядер сохранит схему 2+6 (два высокопроизводительных и шесть энергоэффективных), аналогичную текущему поколению, но перейдет на архитектуру Arm v9. Подтверждением этого служит поддержка расширений SME1 и SVE2, характерных для Arm v9 и направленных на оптимизацию задач ИИ и вычислительной фотографии. Для сравнения, Snapdragon 8 Elite использует устаревшую Arm v8. Также ожидается обновление графического процессора — чип получит Adreno 840, однако точные характеристики, включая тактовую частоту, пока неизвестны.

источник изображения: gizmochinaСогласно утечке, процессор Snapdragon 8 Elite 2 продемонстрировал результат в 3,8 млн баллов в тесте AnTuTu. Этот показатель примерно на 30% превышает результаты лучших смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite, зафиксированные в марте текущего года. Хотя синтетические тесты не всегда точно отражают реальную производительность, столь значительный прирост производительности заслуживает внимания. Представленные данные указывают, что Snapdragon 8 Elite 2 станет не просто эволюционным обновлением. Переход на архитектуру Arm v9 и расширенные вычислительные возможности позволят Qualcomm создать платформу для устройств с улучшенной обработкой ИИ-задач и данных в реальном времени. Новый процессор, как ожидается, будет установлен в флагманские Android-устройства следующего поколения. Официальный анонс Snapdragon 8 Elite 2 предположительно состоится в октябре, хотя точные сроки релиза Qualcomm пока не раскрывает.