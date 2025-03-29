Устройство получило 6,79-дюймовый экран, аккумулятор 5030 мАч с зарядкой 33 Вт.

источник изображения: gizmochinaКомпания Redmi представила бюджетный смартфон Redmi 13X. Устройство позиционируется как доступная модель, однако его технические характеристики полностью повторяют уже выпущенный Redmi 13 4G.

источник изображения: gizmochinaRedmi 13X оснащён 6,79-дюймовым FHD+-дисплеем с частотой обновления 90 Гц и защитой по стандарту IP53 от пыли и влаги, что нехарактерно для устройств бюджетного класса. Боковая кнопка питания совмещает функцию сканера отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. Основная камера включает 108-МП сенсор и 2-МП датчик глубины резкости, а фронтальная — 13-МП модуль для съёмки селфи.

Устройство работает на процессоре MediaTek Helio G91 Ultra в связке с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти и HyperOS на базе Android 14. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5 030 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Дополнительной особенностью модели является наличие 3,5-мм разъёма для подключения проводных наушников. Стоимость начинается с 168 долларов за версию с 6ГБ/128ГБ, а модель с 8ГБ/128ГБ - 183 доллара.