Дата анонса и полные характеристики не раскрыты, но возможен запуск в нескольких регионах.

На фоне ожиданий запуска планшета Oppo Pad 4 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite компания Oppo также ведёт разработку бюджетной модели под названием Oppo Pad SE.

источник изображения: notebookcheckСуществование устройства подтверждено данными сингапурского агентства IMDA и тестами Geekbench. Согласно сертификации IMDA, планшет будет выпущен в двух версиях: LTE (модель OPD2420) и Wi-Fi (модель OPD2419). Таможенные документы указывают на 10,95-дюймовый экран, а также конфигурацию памяти 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

источник изображения: notebookcheckДанные Geekbench для LTE-версии Oppo Pad SE подтверждают использование чипсета MediaTek MTK6789 (известного как Helio G99/Ultra), 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 15. Несмотря на возраст архитектуры (около трёх лет), Helio G99 остаётся популярным решением для бюджетных Android-планшетов, включая Redmi Pad, OnePlus Pad Go, Oppo Pad Neo и Lenovo Tab Plus.

Остальные технические характеристики Oppo Pad SE, включая дату анонса, пока не раскрыты. Однако документы указывают на возможный запуск устройства в нескольких регионах.