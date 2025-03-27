Основные особенности: ИИ-функции (AIGC, Google Circle to Search), двойная камера (50 МП + 8 МП), защита IP64/MIL-STD-810H, аккумулятор 5500 мАч с зарядкой 45 Вт и дизайн с веганской кожей или металлом.

Спустя неделю после глобального релиза смартфона Infinix Note 50 Pro+ 5G компания представила модель Note 50x 5G+ для индийского рынка. Устройство относится к бюджетному сегменту, но оснащено производительными аппаратными компонентами.

источник изображения: gizmochinaСмартфон Note 50x 5G оснащён 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 672 нит. Аппаратная платформа включает 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, поддерживающий игры со скоростью до 90 кадров в секунду. Устройство комплектуется 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2 с возможностью расширения через microSD. Программная часть основана на ОС XOS 15 (Android 15) с функциями плавающего окна, динамической панели, а также специализированными режимами для игр, конфиденциальности (Peek Proof) и детской безопасности. Гарантирована поддержка двух крупных обновлений Android и трёх лет исправлений безопасности.

источник изображения: gizmochinaСмартфон Note 50x 5G+ реализует искусственный интеллект в функциях камеры и программного обеспечения. Портретный режим AIGC, инструменты AI Wallpaper Generator, Note Assistant, голосовой помощник Folax, а также функции галереи (ластик, вырезание объектов, поиск) и Google Circle to Search оптимизируют взаимодействие с устройством. Основная камера оснащена 50-МП сенсором с диафрагмой f/1.6 и поддержкой записи видео в 4K, фронтальная — 8-МП модулем. Устройство соответствует стандарту надёжности MIL-STD-810H и имеет защиту IP64 от пыли и воды. Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч поддерживает проводную зарядку 45 Вт (адаптер в комплекте), обратную беспроводную зарядку 10 Вт и байпасную зарядку для контроля нагрева. По заявлению производителя, после 2300 циклов батарея сохраняет 80% исходной ёмкости.

источник изображения: gizmochinaДоступны варианты дизайна: корпус с отделкой из веганской кожи (Sea Breeze Green) или металлическим покрытием (Titanium Grey, Enchanted Purple). Поддержка подключения включает 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ИК-порт, стереодинамики, аудиоразъём USB Type-C и боковой сканер отпечатков пальцев. Стоимость модели 6 ГБ/128 ГБ составляет 11 499 фунтов стерлингов, версии 8 ГБ/128 ГБ — 12 999 фунтов стерлингов.