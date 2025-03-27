Цены стартуют от 579 € для базовой версии FE и 749 € для FE+. Модели с 5G и увеличенной памятью достигают 949 €.

Компания Samsung планирует представить планшеты нового поколения — Galaxy Tab S10 и S10 FE+. Согласно последним данным, ставшим доступными благодаря утечке информации, устройства получат обновлённые характеристики и функции на основе искусственного интеллекта. В сообщении, опубликованном анонимным источником на платформе X, также указаны предполагаемые цены моделей для европейского рынка.

Планшеты Galaxy Tab S10 FE и S10 FE+ оснащены LCD-экранами с разными диагоналями и разрешением: 10,9-дюймовая панель WUXGA+ с частотой обновления 90 Гц у базовой модели и 13,1-дюймовый дисплей WQXGA+ у версии FE+. Оба устройства выполнены в алюминиевом корпусе и имеют сертификацию IP68, гарантирующую защиту от пыли и воды.

источник изображения: gizmochinaВ основе моделей используется 4-нм восьмиядерный процессор Exynos 1580, который обеспечивает стабильную работу при выполнении повседневных задач, воспроизведении мультимедиа и решении рабочих вопросов. Аккумуляторная батарея стандартного Tab S10 FE имеет ёмкость 8 000 мАч, а в S10 FE+ установлен элемент на 10 090 мАч. Оба планшета поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт, однако зарядное устройство, вероятно, не входит в комплектацию. Основная камера на задней панели оснащена 13-мегапиксельным сенсором с автофокусом и светодиодной вспышкой. Фронтальная сверхширокоугольная камера на 12 мегапикселей обеспечивает угол обзора 120 градусов, что удобно для видеозвонков и групповых сессий.

В планшеты Galaxy Tab S10 FE и S10 FE+ добавлены новые ИИ-инструменты, включая функцию Circle to Search от Google, для повышения производительности и творческих задач. Оба устройства поддерживают S Pen, который, по данным источников, входит в комплект. Интеграция искусственного интеллекта направлена на оптимизацию работы с приложениями и мультимедиа, усиливая позиции линейки как универсальных решений для профессионалов.

Согласно данным утечки, стоимость Galaxy Tab S10 FE стартует от 579 евро за базовую версию Wi-Fi (8 ГБ ОЗУ / 128 ГБ ПЗУ). Модель с увеличенной памятью (12 ГБ / 256 ГБ) оценивается в 679 евро. Вариант с поддержкой 5G (8 ГБ / 128 ГБ) также доступен за 679 евро, а топовая конфигурация 5G (12 ГБ / 256 ГБ) — за 779 евро. Galaxy Tab S10 FE+ позиционируется как более дорогое устройство: версия Wi-Fi (8 ГБ / 128 ГБ) стоит 749 евро, а с увеличенной памятью (12 ГБ / 256 ГБ) — 849 евро. Модели с 5G предлагаются по ценам от 849 евро (8 ГБ / 128 ГБ) до 949 евро за максимальную комплектацию (12 ГБ / 256 ГБ).