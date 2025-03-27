Чип сохранит архитектуру базовой модели, но с повышенными частотами.

MediaTek анонсировал презентацию процессора Dimensity 9400+, которая состоится 11 апреля в Шэньчжэне (Китай) в рамках конференции разработчиков Dimensity Developer Conference. Согласно имеющимся данным, новинка сохранит архитектуру базовой модели Dimensity 9400, но получит повышенные тактовые частоты.

источник изображения: gizmochinaОсновное ядро Cortex-X925 будет работать на частоте до 3,7 ГГц — на 80 МГц выше, чем у стандартной версии (3,62 ГГц). Его дополнят три ядра Cortex-X4 с частотой 3,30 ГГц и четыре ядра Cortex-A720, частота которых увеличена с 2,0 ГГц до 2,4 ГГц. Графическая составляющая останется прежней: чип использует GPU ARM Immortalis G925 MP12.

Результаты тестов процессора в Geekbench подтвердили заявленные характеристики. Согласно данным бенчмарка, чип набрал 2 770 баллов в одноядерном и 8 500 баллов в многоядерном режимах, что на 6% и 5% превышает средние показатели базовой модели Dimensity 9400 (2 605 и 8 078 баллов соответственно). Как отмечает издание NotebookCheck, такой прирост производительности соответствует заявленному повышению тактовых частот и оптимизации архитектуры, обеспечивая более высокую эффективность в вычислительных задачах.