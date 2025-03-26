PowerColor 8 апреля выпустит ограниченную серию видеокарты Radeon RX 9070 XT Red Devil Spectral White Edition с полностью белым дизайном (включая охлаждение, кронштейн и плату), сохранив характеристики базовой модели, но добавив ARGB-подсветку.

Компания PowerColor анонсировала выпуск видеокарты Radeon RX 9070 XT Red Devil в ограниченной серии Spectral White Edition, запланированный на 8 апреля. Новая модель представляет собой флагманскую видеокарту с полностью белым дизайном, что стало отходом от традиционной чёрной цветовой гаммы, характерной для серии Red Devil. В оформлении устройства использована монохромная палитра, которая охватывает элементы системы охлаждения, включая вентиляторы и кожух, а также кронштейн ввода-вывода и текстолит печатной платы.

Источник изображения: Overclock3D Новая модель сохраняет технические характеристики стандартной видеокарты Red Devil RX 9070 XT, но дополнена настраиваемой ARGB-подсветкой для изменения цвета светодиодов. Как и предыдущие специальные выпуски, Spectral White Edition будет выпущена ограниченным тиражом, что может сказаться на её доступности на рынке. Линейка Spectral White, в которую уже входит модель Hellhound, в будущем, вероятно, пополнится белой версией Reaper.

Источник изображения: Overclock3D Официальная цена видеокарты пока не раскрывается, однако данные из неофициальных источников указывают на соответствие или превышение стоимости чёрной версии, которая составляет $899. Обзоры устройства будут доступны после 2 апреля, а продажи стартуют 8 апреля.