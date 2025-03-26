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Аскар_Техник
Motorola анонсировала смартфон Edge 60 Fusion в Индии на MediaTek Dimensity 7300
Смартфон получил 6,7-дюймовый pOLED-экран, аккумулятор 5200 мАч с зарядкой 68 Вт.

Компания Motorola объявила о планах выпуска смартфона Edge 60 Fusion на рынок Индии 2 апреля. В рамках анонса подтверждены ключевые особенности устройства, включая изогнутый дисплей с разрешением 1.5K, соответствие стандартам военной защиты и использование основного датчика камеры Sony LYT700C.

Позднее в открытых источниках появились подробные технические характеристики модели, дополненные рендерами, которые демонстрируют дизайн гаджета.

 источник изображения: gizmochinaСогласно данным из открытых источников, смартфон Edge 60 Fusion обладает габаритами 161 × 73 × 7,95 мм и массой 178 г. Модель оснащена 6,7-дюймовым изогнутым pOLED-экраном с разрешением 2712 × 1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Основная камера устройства включает два модуля: 50-мегапиксельный датчик Sony LYTIA 700C с оптической стабилизацией (OIS) и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор, который, по данным источников, также поддерживает макросъёмку. Фронтальная камера рассчитана на 32 Мп.

Устройство питается от аккумулятора емкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки TurboPower мощностью 68 Вт. Однако зарядное устройство не включено в комплект поставки.

  источник изображения: gizmochinaУстройство характеризуется долговечностью, подтвержденной степенью защиты IP68/IP69 и сертификацией MIL-STD-810H. Ключевым компонентом модели Edge 60 Fusion станет чипсет MediaTek. Согласно имеющимся данным, в смартфоне может быть установлен процессор Dimensity 7300, тогда как в предыдущих сообщениях упоминалась более новая версия — Dimensity 7400, анонсированная в феврале. Оба чипа обладают схожей архитектурой, что предполагает незначительные различия в производительности. Отмечается, что Motorola в текущем модельном ряду делает акцент на решениях MediaTek вместо Qualcomm.

Устройство оснащено 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ хранилища uMCP, которое можно расширить до 1 ТБ с помощью microSD. Программное обеспечение устройства основано на Android 15.

#motorola edge 60 fusion
Источник: gizmochina.com
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