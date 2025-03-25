Планшет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ ОЗУ, Android 15, LCD-дисплеем, аккумулятором 12 000 мАч и зарядкой 80 Вт.

Oppo анонсирует серию новых продуктов для китайского рынка в конце текущего месяца. В преддверии официального релиза компания опубликовала тизер, раскрывающий ключевые характеристики флагманского планшета Oppo Pad 4 Pro.

источник изображения: gizmochinaКитайский производитель представил официальные характеристики нового планшета, который выйдет 10 апреля 2025 года вместе с линейкой Find X8 и часами Watch X2 Mini. Флагманская модель получила 13,2-дюймовый экран с разрешением 3,4K и пиковой яркостью 900 нит, дополненный технологиями защиты от синего света и устранения мерцания.

Устройство будет доступно в трёх цветовых вариантах (Morning Light, Galaxy Silver и Space Gray) и четырёх конфигурациях памяти: от базовой 8/256 ГБ до топовой 16/512 ГБ. На опубликованных изображениях заметны минимальные рамки вокруг дисплея.

источник изображения: gizmochinaРанее Oppo Pad 4 Pro был замечен в базе GeekBench, что подтвердило ключевые технические характеристики устройства. Планшет будет поставляться с предустановленной ОС Android 15 и оснащен топовым процессором Snapdragon 8 Elite от Qualcomm в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти. Согласно ранее опубликованным данным, модель получит LCD-дисплей, аккумулятор емкостью 12 000 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 80 Вт.