Устройства выполнены в дизайне персонажа Кинич Ахатль и его дракона.

Игровые сессии в Genshin Impact требуют значительных энергозатрат, быстро разряжая ноутбуки и смартфоны. Компания Ugreen предлагает решение в виде специальной линейки аксессуаров, включающей внешний аккумулятор, два зарядных устройства и кабель USB-C. Дизайн продукции вдохновлён персонажем Кинич Ахатль из игры. Новая коллекция аксессуаров Genshin Impact от Ugreen уже поступила в продажу в фирменном магазине компании, на Amazon и других торговых площадках по всему миру.

Как и другие продукты специальной серии, эти аксессуары созданы на базе существующих моделей Ugreen, но с полностью переработанным дизайном. Выбор персонажа Кинич Ахатль обусловлен не только его популярностью, но и визуальным соответствием фирменному зелёному цвету бренда - элемент Dendro персонажа органично сочетается с корпоративной цветовой гаммой Ugreen.

источник изображения: notebookcheckФлагман серии — внешний аккумулятор Nexode за 89,99 долларов с емкостью 20 000 мАч. Устройство оснащено TFT-дисплеем для контроля статуса и поддерживает одновременную зарядку двух гаджетов с суммарной мощностью 130 Вт, включая 100-ваттную быструю зарядку для ноутбуков и дополнительный 15-ваттный порт для аксессуаров. Корпус украшен изображением персонажа Кинича и его дракона К'ухула Аджава.

источник изображения: notebookcheckДополняет линейку компактное зарядное устройство Nexode за 39,99 долларов с технологией GaNInfinity. Оно оснащено двумя USB-C портами по 65 Вт каждый и USB-A разъемом, позволяя заряжать три устройства одновременно. Особое внимание уделено системе теплоотведения для безопасной работы.

источник изображения: notebookcheckДля беспроводной зарядки предлагается устройство MagFlow за 59,99 долларов с сертификацией Qi2. Оно обеспечивает 15-ваттную зарядку iPhone, наушников и умных часов, а его складная конструкция поддерживает наклон до 75 градусов. Дизайн выполнен с элементами созвездия Кинича.

Завершает коллекцию 100-ваттный кабель USB-C — USB-C за 9,99 долларов с тематическим оформлением, изображающим дракона К'ухула Аджава. Все аксессуары предлагают игровой дизайн, создавая гармоничный набор для поклонников Genshin Impact.