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Аскар_Техник
Рендеры Poco F7 Ultra и F7 Pro появились в сети за неделю до премьеры
Новинки получили OLED-экраны диагональю 6,67 дюйма с частотой 144 Гц, мощные процессоры Snapdragon, продвинутые камеры и HyperOS 2.0 на Android 15.

Компания Poco готовится представить линейку смартфонов F7 Ultra и F7 Pro на глобальном рынке 27 марта. Согласно последним данным, новинки будут дороже предыдущих моделей: для Европейского Союза базовая версия F7 Pro оценивается в €549, а топовый F7 Ultra — в €649. Ранее сообщалось, что это заметный рост цен, что может быть связано с расширением функционала устройств.

источник изображения: gizmochinaПомимо стоимости, внимание привлекли слитые рендеры обеих моделей, опубликованные инсайдером Парасом Гуглани. На изображениях виден дизайн с тройной камерой, тонкими рамками экрана и градиентным покрытием корпуса.

Согласно рендерам, Poco F7 Ultra будет доступен в двух цветах: желтом и черном, а Poco F7 Pro — в светло-голубом и серебристом. Оба смартфона оснащены плоским дисплеем на передней панели и круглым модулем камеры на задней, где также расположена горизонтальная светодиодная вспышка.

 источник изображения: gizmochinaPoco F7 Ultra и F7 Pro будут практически идентичны серии Redmi K80 по своим характеристикам. Оба смартфона получат 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц, а также встроенный сканер отпечатков пальцев. В качестве программной платформы устройства будут использовать HyperOS 2.0 на базе Android 15. Poco F7 Ultra оснастят флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite и аккумулятором емкостью 5300 мАч. Смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку до 50 Вт. Poco F7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и более емкую батарею на 6000 мАч. Однако его проводная зарядка будет ограничена 90 Вт, а поддержка беспроводной зарядки пока не подтверждена. Для сравнения, китайские аналоги Redmi K80 и K80 Pro оснащены аккумуляторами на 6550 мАч и 6000 мАч соответственно.

 источник изображения: gizmochinaОба смартфона, вероятно, получат 20-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи и видеозвонков. На задней панели их оснастят основной камерой на 50 МП с поддержкой оптической стабилизации (OIS) и 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Однако Poco F7 Ultra будет отличаться наличием дополнительной 32-мегапиксельной телекамеры с 2-кратным оптическим зумом, что сделает его более универсальным для съемки удаленных объектов.

источник изображения: gizmochinaСтаршая модель Poco F7 Ultra будет предлагаться в двух версиях: за 749 евро (12 ГБ оперативной памяти + 512 ГБ встроенной) и за 799 евро (16 ГБ + 512 ГБ). В свою очередь, Poco F7 Pro выйдет в конфигурациях 12/256 ГБ за 535 евро и 12/512 ГБ за 599 евро, что делает его более доступным вариантом линейки.

#poco f7 ultra #poco f7 pro
Источник: gizmochina.com
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