Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Аскар_Техник
Elecom представила первый в мире натрий-ионный внешний аккумулятор емкостью 9000 мАч
Новый портативный аккумулятор на основе натрия отличается повышенной безопасностью, устойчивостью к экстремальным температурам и увеличенным сроком службы (до 5000 циклов).

Компания Elecom объявила о выпуске первого в мире натрий-ионного аккумулятора для массового рынка. Новинка под названием Na+ Sodium-Ion Mobile Battery имеет емкость 9000 мАч. Вместо лития в ней используется натрий — более доступный, безопасный и экологичный материал.

 источник изображения: gizmochinaВ отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, которые зависят от редких металлов, таких как литий и кобальт, натрий-ионные батареи используют натрий, более доступный элемент.

Одно из ключевых преимуществ нового внешнего аккумулятора от Elecom — его способность работать в экстремальных температурах. В то время как литий-ионные батареи часто отключаются на холоде, этот аккумулятор сохраняет работоспособность даже при температуре -35 °C (-31 °F) и выдерживает жару до 50 °C (122 °F).

  источник изображения: gizmochinaНатрий-ионная технология обеспечивает не только повышенную безопасность, но и долговечность. В отличие от литий-ионных аккумуляторов, которые склонны к перегреву и даже возгоранию, натрий-ионные элементы более стабильны. Кроме того, внешний аккумулятор Elecom, по заявлению компании, выдерживает до 5000 циклов зарядки — это примерно в 10 раз больше, чем у стандартных литий-ионных аналогов.

Несмотря на использование инновационной химии, устройство оснащено современными функциями: поддерживает быструю зарядку через USB-C Power Delivery (до 45 Вт) для питания смартфонов, планшетов и некоторых ноутбуков, а также имеет порт USB-A мощностью 18 Вт для совместимости с устаревшими гаджетами. Единственный компромисс — вес. Аккумулятор весит 350 г, что тяжелее многих литий-ионных моделей из-за меньшей энергоемкости натрий-ионных элементов. Однако у него достаточно компактные размеры: 87×31×106 мм..

  источник изображения: gizmochinaКомпания Elecom анонсировала натрий-ионный мобильный аккумулятор Na+ в двух цветах: 

  • Чёрный (модель DE-C55L-9000BK)

  • Светло-серый (модель DE-C55L-9000LGY).

Устройство уже доступно для предзаказа в официальном магазине Elecom Direct Shop по цене 9 980 йен (примерно 5 788 рублей). На одного покупателя действует ограничение — не более трёх экземпляров. О глобальной доступности пока неизвестно: производитель не уточняет сроки вывода аккумулятора на международный рынок и даже не подтверждает, планируется ли его продажа за пределами Японии.

#elecom
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёный из Канзаса предполагает, что мы находимся внутри черной дыры
10
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
+
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
1
На продажу выставили редкий седан Volkswagen Passat 1991 года с пробегом менее 1300 км
2
Разработчики Skyblivion заявили, что несмотря на выход ремейка TES 4 проект будет доведён до конца
+
Новый MacBook Air M4 использует только энергоэффективные ядра для увеличения срока службы батареи
1
В Санкт-Петербурге продолжается мегапроект по строительству ШМСД
3
Вышли новые часы Casio Pro Trek PRG-340 с солнечной зарядкой
+
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
4
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Nokia выпустила первую в мире 8K камеру с 360° съёмкой
+
Спрос на видеокарты AMD RX 9070 XT назван беспрецедентным, а запуск RDNA 4 историческим
2
Новый дизайн iPhone 17 Pro показывает более широкую камеру и модули LiDAR
+
Новый универсал Lada Iskra представили публике вживую
8
КамАЗ с шестиствольной установкой АК-306 получил прицел
8
В Северную Америку уже доставлено почти 400 000 Nintendo Switch 2
+
Intel анонсировала обновление процессоров Arrow Lake-S с улучшенным NPU и оптимизацией для игр
3
VAIO представляет новые ноутбуки S13 и Pro PG с 5G и процессорами Intel Core 7
+
Anbernic готовит к выпуску портативную консоль RG557 с более мощным процессором и 8 ГБ ОЗУ
+
В России начали выпускать платы с тремя процессорами, задействующими машинное обучение и ИИ
1

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
8
Бюджетный гейминг Sony PlayStation 3 против ПК за $100
8
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
5
Как нажимать кнопки удалённо - обзор умной кнопки Tuya и её возможностей
6
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
72
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
6

Сейчас обсуждают

PanzerK
23:48
Шакало-блоггер...
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
Alex-IT
23:39
Остаются пока люди бумажные книги покупают и в кинотеатры ходят, если бы все качали пиратки, то случился бы неминуемый кризис.
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
Alex-IT
23:38
Тут дело во многом в доходах. Когда человек понимает, что купив программу за 500 баксов она у него окупиться за 1-2 месяца условно говоря, а потом позволит содержать семью, то и отношение к ней будет ...
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
Евгений Яковлев
23:34
Мало ли что там проще. странно обвинять кого-либо в воровстве только лишь на основании того что ты сам считаешь что украсть проще чем купить. И денег стоит абсолютно все, люксовые автомобили которыми ...
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
Alex-IT
23:34
Обычно в хороших сериях очень интересная завязка, а потом уже длинный сюжет.
Пиратство в России, его истоки и способы борьбы с ним
Сергей Анатолич
23:27
Купить можно, только оно денег стоит. Жить на что? Украсть проще.
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
Alexzander Shevchenko
23:23
А вы были когданить в ташкенте? :) там дороги серьёзнее, чем в питере. Очень много 4-5 полосных дорог, пробок дофига, проблема с выхлопами только усугубляется. А траффик все равно будет расти. В "новы...
В Санкт-Петербурге продолжается мегапроект по строительству ШМСД
Дима Берин
23:17
Вместо снижения количества траффика они строят ещё больше дорог, а потом заявляют, что траффик растет. Я уже не говорю о росте цен на общественный транспорт
В Санкт-Петербурге продолжается мегапроект по строительству ШМСД
Alexzander Shevchenko
23:12
Я не знаю что это за картинка, но мост через неву нифига не там. Зыж, судя по всему это к шмсд вообще отношения не имеет, извините :) но нафига два моста рядом??
В Санкт-Петербурге продолжается мегапроект по строительству ШМСД
Евгений Яковлев
23:12
Конечно, ведь невозможно просто купить золото.....
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем