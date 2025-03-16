Новый портативный аккумулятор на основе натрия отличается повышенной безопасностью, устойчивостью к экстремальным температурам и увеличенным сроком службы (до 5000 циклов).

Компания Elecom объявила о выпуске первого в мире натрий-ионного аккумулятора для массового рынка. Новинка под названием Na+ Sodium-Ion Mobile Battery имеет емкость 9000 мАч. Вместо лития в ней используется натрий — более доступный, безопасный и экологичный материал.

источник изображения: gizmochinaВ отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, которые зависят от редких металлов, таких как литий и кобальт, натрий-ионные батареи используют натрий, более доступный элемент.

Одно из ключевых преимуществ нового внешнего аккумулятора от Elecom — его способность работать в экстремальных температурах. В то время как литий-ионные батареи часто отключаются на холоде, этот аккумулятор сохраняет работоспособность даже при температуре -35 °C (-31 °F) и выдерживает жару до 50 °C (122 °F).

источник изображения: gizmochinaНатрий-ионная технология обеспечивает не только повышенную безопасность, но и долговечность. В отличие от литий-ионных аккумуляторов, которые склонны к перегреву и даже возгоранию, натрий-ионные элементы более стабильны. Кроме того, внешний аккумулятор Elecom, по заявлению компании, выдерживает до 5000 циклов зарядки — это примерно в 10 раз больше, чем у стандартных литий-ионных аналогов.

Несмотря на использование инновационной химии, устройство оснащено современными функциями: поддерживает быструю зарядку через USB-C Power Delivery (до 45 Вт) для питания смартфонов, планшетов и некоторых ноутбуков, а также имеет порт USB-A мощностью 18 Вт для совместимости с устаревшими гаджетами. Единственный компромисс — вес. Аккумулятор весит 350 г, что тяжелее многих литий-ионных моделей из-за меньшей энергоемкости натрий-ионных элементов. Однако у него достаточно компактные размеры: 87×31×106 мм..

источник изображения: gizmochinaКомпания Elecom анонсировала натрий-ионный мобильный аккумулятор Na+ в двух цветах:

Чёрный (модель DE-C55L-9000BK)

Светло-серый (модель DE-C55L-9000LGY).

Устройство уже доступно для предзаказа в официальном магазине Elecom Direct Shop по цене 9 980 йен (примерно 5 788 рублей). На одного покупателя действует ограничение — не более трёх экземпляров. О глобальной доступности пока неизвестно: производитель не уточняет сроки вывода аккумулятора на международный рынок и даже не подтверждает, планируется ли его продажа за пределами Японии.