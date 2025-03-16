Новый HDD для профессиональных NAS-систем сочетает высокую емкость 26 ТБ с технологиями OptiNAND и антивибрационной защитой, обеспечивая стабильную производительность при интенсивных нагрузках 24/7.

Компания Western Digital представила 3,5-дюймовый жесткий диск WD Red Pro (модель WD260KFGX) объемом 26 ТБ, разработанный специально для сетевых хранилищ (NAS). Это решение ориентировано на задачи, где критичны высокая надежность и большие объемы памяти, такие как хранение RAW-видео в формате 8K с профессиональных камер, резервных копий фильмов в 4K Ultra HD Blu-Ray или даже миллионов фотографий — например, архивов с изображениями очаровательных щенков.

источник изображения: notebookcheckНесмотря на развитие технологий, жесткие диски (HDD) остаются более выгодным вариантом для работы с массивными данными по сравнению с твердотельными накопителями (SSD). Однако у обоих типов устройств есть свои особенности. HDD, например, со временем могут выходить из строя из-за износа механических компонентов, таких как двигатель. В то же время многоуровневые SSD (QLC, PLC) подвержены риску более ранней потери данных: это связано с естественной миграцией электронов в ячейках памяти, особенно при хранении в условиях повышенных температур.

Western Digital Red Pro (WD260KFGX) — жесткий диск на 26 ТБ для сетевых хранилищ (NAS). Скорость вращения — 7200 об/мин, нагрузка до 550 ТБ/год, MTBF — 2,5 млн часов. Поддерживает скорость передачи данных до 287 МБ/с (внутренняя) и 272 МБ/с через SATA-интерфейс с оптимизацией OptiNAND.



Антивибрационная технология с датчиками (RV) снижает риски ошибок в RAID-массивах. Кэш 512 МБ и магнитная запись CMR (вместо SMR) обеспечивают стабильную скорость даже при частой перезаписи. Диск ориентирован на профессиональные NAS-системы, где важны высокая надежность, защита данных и работа в режиме 24/7.